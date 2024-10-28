Как выглядит и сколько стоит самая дешевая квартира в Минске

Как выглядит и сколько стоит самая дешевая квартира в Минске1
- 28.10.2024, 18:10
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Раскрыта цена.
Onlíner заглянул в базу, чтобы найти там самую дешевую квартиру Минска. Совсем недавно это звание носила однушка на улице Щербакова за $45 500 в эквиваленте, но ее, кажется, уже продали. По крайней мере, объявление исчезло с сайта. Теперь самой бюджетной можно назвать квартиру на улице Куприянова — она стоит $44 900 по курсу.
Прежде чем показать вам нового рекордсмена, вспомним предыдущего. Это было жилье в 15 минутах ходьбы от станции «Тракторный завод», на улице Щербакова. Располагалось оно в хрущевке 1962 года. Размер был крохотный — 29,2 «квадрата». Зато потолки чуть выше стандартных — 2,85 метра.
Ремонт достаточно простенький — старые обои, потертый дощатый пол, потрескавшаяся плитка на кухне. Но зато натянуты потолки, установлены новые двери и стеклопакеты. Так что новому хозяину будет с чем работать!
Рядом с домом — детский сад, поликлиника, школа, университет.
Цена недвижимости составляла $45 500 в эквиваленте.
Теперь самая дешевая квартира Минска скрывается в доме 1964 года постройки на улице Куприянова. Площадь у нее тоже небольшая — всего 29,6 кв. м. Планировка у нее стандартная, с крохотной кухней на 6 «квадратов» и совмещенным санузлом.
Однушка уже подготовлена к ремонту: внутри вы не удивите ничего, кроме черновой отделки. Так что заехать сразу никак не получится.
А вот как владелец описывает инфраструктуру:
«В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиника, магазины, кафе. До остановки общественного транспорта — 400—500 метров, до станции метро „Молодежная“ — 1 км (7—10 минут пешком)».
Приобрести квартиру можно за $44 900 по курсу.