Фицо рассказал о новой попытке покушения 1 28.10.2024, 18:17

Роберт Фицо

Это произошло во время его визита в город Дукли.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на него пытались во второй раз совершить покушение. Это произошло во время его визита в город Дукли.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью изданию Standard.

Фицо напомнил, что ездил туда 6 октября по случаю празднования годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне. На торжествах присутствовало несколько членов правительства и депутатов парламента, в том числе президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него был полностью заряжен пистолет», - рассказал Фицо.

Он также считает, что во время покушения, которое произошло в мае этого года в городе Гандлова, ему «очень повезло».

Покушение на Фицо

16 мая правительство Словакии провело выездное заседание. После его завершения во время обращения к гражданам в Фицо несколько раз выстрелил неизвестный, серьезно ранив политика.

Премьера сразу госпитализировали и прооперировали, но состояние его долго оставалось тяжелым, а прогнозы врачей были неутешительными. Однако уже 31 мая его перевезли из больницы в Банской-Быстрице в Братиславу для восстановления.

Злоумышленник, совершивший выстрелы, был задержан на месте происшествия. Оказалось, что это 71-летний писатель.

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