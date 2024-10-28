Представлен самый мощный и быстрый FIAT в истории 1 28.10.2024, 18:23

FIAT 600e Abarth Scorpionissima изготовят лимитированной серией.

Линейку FIAT 600 пополнила новая заряженная модификация от Abarth. Кроссовер Scorpionissima является самой мощной и быстрой серийной моделью за всю 125-летнюю историю итальянского бренда. О нем рассказали на сайте концерна Stellantis.

Scorpionissima является экстремальной версией представленного ранее электрокара FIAT Abarth 600e. Главное его отличие — более мощный электромотор на 280 л. с. и 345 Н∙м.

Новый Abarth 600e Scorpionissima способен разогнаться до 100 км/ч за 5,85 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

С батареей на 54 кВт∙ч запас хода составляет 334 км. У всех Abarth 600e доработана подвеска, установлены самоблокирующийся дифференциал типа Torsen и тормоза Alcon диаметром 380 мм. 20-дюймовые диски «обуты» в специальную версию шин Michelin Pilot Sport EV, созданную именно для этой модели.

Новый Abarth 600e отличается агрессивными бамперами, обвесом и спойлером. Вариант Scorpionissima выдают черный глянцевый декор. В его салоне установлены спортивные сиденья в салоне, а в отделке использованы кожа и альантара.

Электромобиль FIAT 600e Abarth Scorpionissima изготовят лимитированной серией из 1949 авто (1949 — год основания Abarth). Кроссовер поступит в продажу с середины ноября по цене от 48 950 евро.

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