ГУР: Деморализованные россияне отказываются выполнять приказы 28.10.2024, 18:29

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В бой заставляют идти даже раненых.

В Донецкой области Россия использует в боевых действиях раненых солдат. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вражеские силы стремятся увеличить интенсивность наступления в районе города Лиман, перебрасывая туда дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков вооруженных сил РФ.

Тем не менее, украинские Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери, и некоторые российские штурмовые группы утратили свою боеспособность. Деморализованные солдаты противника отказываются выполнять приказы, выражая недовольство отсутствием надежных укрытий от украинских дронов. В ответ на это командование нашло способ решить проблему.

«Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков», — сообщили в ГУР.

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