ГУР: Деморализованные россияне отказываются выполнять приказы
- 28.10.2024, 18:29
- 1,476
В бой заставляют идти даже раненых.
В Донецкой области Россия использует в боевых действиях раненых солдат. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Вражеские силы стремятся увеличить интенсивность наступления в районе города Лиман, перебрасывая туда дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков вооруженных сил РФ.
Тем не менее, украинские Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери, и некоторые российские штурмовые группы утратили свою боеспособность. Деморализованные солдаты противника отказываются выполнять приказы, выражая недовольство отсутствием надежных укрытий от украинских дронов. В ответ на это командование нашло способ решить проблему.
«Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков», — сообщили в ГУР.