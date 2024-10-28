В ГАИ рассказали белорусам, для кого на светофорах «бело-лунный сигнал»
- 28.10.2024, 18:41
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Как не получить штраф.
Столичная Госавтоинспекция напомнила белорусам, для кого на светофорах загорается «бело-лунный сигнал». Таким цветом, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД), подсвечивают дополнительные секции светофора, которых изображается силуэт пешехода со стрелкой.
Такой сигнал используется, чтобы дополнительно предупредить водителя о том, что при повороте необходимо предоставить преимущество пешеходам, поскольку им в этот момент также загорается разрежающий «зелёный» сигнал светофора.
За нарушение этого требования ПДД и непредоставление пешеходу преимущества в движении водителю грозит штраф — от 1 до 5 базовых величин (то есть от 40 до 200 рублей сегодня), предупредили в ГАИ Минска.