Оккупанты затапливают «ежи» возле Крымского моста
- 28.10.2024, 18:48
В ВСУ объяснили, зачем.
Россияне затапливают противодроновые «ежи» в Керченском проливе. Вероятно, это происходит из-за приближающихся мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения россиян.
Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.
«По переду усиления сезона штормов, вероятнее всего, часть этих заграждений будет разрушена, выброшена на побережье. Может, поэтому они сейчас увеличили их количество. Хотя, не могу сказать, что в этом есть что-то новое…», - сказал он.