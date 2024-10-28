Оккупанты затапливают «ежи» возле Крымского моста 28.10.2024, 18:48

В ВСУ объяснили, зачем.

Россияне затапливают противодроновые «ежи» в Керченском проливе. Вероятно, это происходит из-за приближающихся мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения россиян.

Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

«По переду усиления сезона штормов, вероятнее всего, часть этих заграждений будет разрушена, выброшена на побережье. Может, поэтому они сейчас увеличили их количество. Хотя, не могу сказать, что в этом есть что-то новое…», - сказал он.

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