В Бресте за «политику» судили сразу шесть человек 28.10.2024, 18:55

Брест, 10 августа 2020

Названы фамилии и сроки.

Суд Ленинского района Бреста 25 октября вынес очередной массовый приговор за участие в акции протеста 10 августа 2020 года, пишет «Берасцейская Вясна».

По данным правозащитников, Андрея Корчаго, Ирину Сороку, Таисию Литвинову, Сергея Петручика, Дмитрия Буланова и Валерия Мороза обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Суд признал их виновными и приговорил:

• Андрея Корчаго, Сергея Петручика, Дмитрия Буланова, Валерия Мороза к 1,5 года колонии общего режима каждого;

• Таисию Литвинову к 1,5 года лишения свободы. По совокупности с судимостью по ст. 328 УК она получила 11 лет колонии и штраф;

• Ирину Сороку к двум годам «домашней химии».

По версии обвинения, 10 августа 2020 года фигуранты дела в Бресте «выкрикивали лозунги, демонстрировали полотна бело-красно-белого цвета, умышленно препятствовали движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий». Этим они якобы грубо нарушали общественный порядок.

Таисия Литвинова, по данным «Берасцейскай Вясны», фигурировала в видео силовиков в августе 2024 года, а о шахматисте Дмитрии Буланове силовики публиковали видео в июле 2023 года. Тогда мужчину заставили на камеру признаваться в участии в протестах в 2020 году. Мужчина говорил, что является профессиональным шахматистом, входит в 30 лучших шахматистов Беларуси.

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