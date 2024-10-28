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Сторонники оппозиции собрались на митинг у здания парламента Грузии

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  • 28.10.2024, 19:02
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Сторонники оппозиции собрались на митинг у здания парламента Грузии

Протестующие держат флаги Евросоюза и Украины.

В Грузии сторонники оппозиции проводят митинг против результатов парламентских выборов, на которых якобы победила правящая партия «Грузинская мечта».

Акция протеста проходит перед зданием парламента в Тбилиси. Некоторые из собравшихся держат флаги Евросоюза и Украины. Движение по проспекту Руставели перекрыто.

26 октября в Грузии прошли очередные выборы в парламент. По их результатам большинство (53,92% голосов) якобы набрала «Грузинская мечта», которая правит страной 12 лет и которую оппозиция обвиняет в смене евроинтеграционного курса на пророссийский.

Кроме того, порог в 5% для прохода в парламент преодолели оппозиционные партии. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единство — Национальное движение» — 10,16%, «Сильная Грузия — 8,81%, «За Грузию» — 7,77%.

Все они отказались признать итоги голосования. Против результатов выборов выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она вместе с бывшим президентом страны Михаил Саакашвили призвали к протестам.

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