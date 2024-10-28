В «Реале» отказались ехать на церемонию вручения «Золотого мяча»2
- 28.10.2024, 19:09
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В клубе узнали, что Винисиус победителем не станет.
«Реал» решил не отправлять делегацию в Париж на церемонию вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч» из-за возможного проигрыша бразильской звезды мадридцев Винисиуса Жуниора, который считался главным фаворитом. Об этом сообщают RMC Sport и Mundo Deportivo.
Церемония пройдет только в понедельник вечером. Но как пишет Mundo Deportivo, в клубе каким-то образом уже узнали, что Винисиус победителем не станет.
RMC Sport сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес находится «в ярости». В Mundo Deportivo отметило, что первым решил не ехать Винисиус, после чего чартер из Мадрида, на котором должно было отправиться 50 человек, отменили.
Помимо Винисиуса, в числе фаворитов значатся испанский полузащитник Родри из «Манчестер Сити» и английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем.
Родри, получивший в сентябре разрыв крестообразной связки, в Париж приехал.