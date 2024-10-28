Украинские десантники отбили массированную атаку россиян на Кураховском направлении 28.10.2024, 19:15

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Украинцы уничтожили 12 бронемашин.

Россияне пытаются прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. На этот раз на штурм наших позиций выехало 13 бронемашин с пехотой, 4 танка, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и 4 мотоцикла.

«Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины — наши десантники начали «гасить» россиян, как в тире», - сообщили бойцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в итоге воины уничтожили 9 бронемашин, 2 танка, БМПТ «Терминатор» и 4 мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов — были ликвидированы, еще 23 — ранены.

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