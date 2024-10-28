закрыть
28 октября 2024, понедельник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники отбили массированную атаку россиян на Кураховском направлении

  • 28.10.2024, 19:15
  • 1,432
Украинские десантники отбили массированную атаку россиян на Кураховском направлении

Украинцы уничтожили 12 бронемашин.

Россияне пытаются прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. На этот раз на штурм наших позиций выехало 13 бронемашин с пехотой, 4 танка, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и 4 мотоцикла.

«Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины — наши десантники начали «гасить» россиян, как в тире», - сообщили бойцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в итоге воины уничтожили 9 бронемашин, 2 танка, БМПТ «Терминатор» и 4 мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов — были ликвидированы, еще 23 — ранены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников