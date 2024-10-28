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До +14°С ожидается в Беларуси во вторник

  • 28.10.2024, 19:24
До +14°С ожидается в Беларуси во вторник

В отдельных районах пройдут дожди.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает белорусов 29 октября. Информацию об этом сообщает Белгидромет.

Согласно прогнозу, жителей страны ожидают небольшие дожди, которые утром и днем пройдут в отдельных районах Беларуси. Кроме того, предупреждают о слабом тумане. Скорость ветра от слабой до умеренной. Его направление — западное и северо-западное.

Температура воздуха ночью будет варьироваться в диапазоне от 0°С до +6°С, при этом на западной части страны она поднимется до +8°С. Днем температура составит от +8°С до +14°С.

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