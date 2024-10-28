закрыть
28 октября 2024, понедельник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Талибы похитили российского туриста и потребовали выкуп

  • 28.10.2024, 19:30
  • 4,200
Талибы похитили российского туриста и потребовали выкуп
Игорь Бабко

Боевики ведут переговоры с посольством РФ.

Боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» взяли в заложники российского гражданина на территории Северного Вазиристана и теперь требуют выкуп за его освобождение. Об этом представители группировки сообщили в социальных сетях.

Как пишет канал «Осторожно, новости», похищенный — житель Санкт-Петербурга по имени Василий, который увлекается велопутешествиями и делится своими поездками на YouTube. Сами талибы личность заложника не раскрыли, но заявили, что ведут переговоры с посольством РФ, передает The Moscow Times.

Издание Mash утверждает, что речь идет о блогере Васе Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко). До момента похищения он успел проехать на велосипеде Индию, Азию, Монголию и Афганистан, а завершить свой маршрут планировал в Пакистане.

Официальные российские ведомства пока не прокомментировали ситуацию.

«Техрик-е Талибан Пакистан» является запрещенной в Пакистане террористической организацией. Эта группировка исповедует фундаменталистский ислам и ведет борьбу с «прозападным» правительством Пакистана. Хотя «Техрик-е Талибан Пакистан» и афганский «Талибан» официально не объединены, между ними существует сотрудничество в «войне против НАТО».

Это не первый случай нападения на российских велоблогеров за рубежом. Так, в сентябре мексиканские бандиты захватили россиянина Владимира Комарова. Члены одного из местных картелей пытались выяснить, представляет ли он какую-либо ценность для выкупа. По рассказам самого Комарова, его силой затолкали в машину в районе Нуэво-Ларедо и целые сутки возили по городу и допрашивали. Велопутешественник в какой-то момент даже заподозрил, что преступники, употреблявшие наркотики, могут его убить, однако они в итоге решили его просто отпустить, на прощание потребовав больше не попадаться им на глаза.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников