Талибы похитили российского туриста и потребовали выкуп 28.10.2024, 19:30

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Игорь Бабко

Боевики ведут переговоры с посольством РФ.

Боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» взяли в заложники российского гражданина на территории Северного Вазиристана и теперь требуют выкуп за его освобождение. Об этом представители группировки сообщили в социальных сетях.

Как пишет канал «Осторожно, новости», похищенный — житель Санкт-Петербурга по имени Василий, который увлекается велопутешествиями и делится своими поездками на YouTube. Сами талибы личность заложника не раскрыли, но заявили, что ведут переговоры с посольством РФ, передает The Moscow Times.

Издание Mash утверждает, что речь идет о блогере Васе Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко). До момента похищения он успел проехать на велосипеде Индию, Азию, Монголию и Афганистан, а завершить свой маршрут планировал в Пакистане.

Официальные российские ведомства пока не прокомментировали ситуацию.

«Техрик-е Талибан Пакистан» является запрещенной в Пакистане террористической организацией. Эта группировка исповедует фундаменталистский ислам и ведет борьбу с «прозападным» правительством Пакистана. Хотя «Техрик-е Талибан Пакистан» и афганский «Талибан» официально не объединены, между ними существует сотрудничество в «войне против НАТО».

Это не первый случай нападения на российских велоблогеров за рубежом. Так, в сентябре мексиканские бандиты захватили россиянина Владимира Комарова. Члены одного из местных картелей пытались выяснить, представляет ли он какую-либо ценность для выкупа. По рассказам самого Комарова, его силой затолкали в машину в районе Нуэво-Ларедо и целые сутки возили по городу и допрашивали. Велопутешественник в какой-то момент даже заподозрил, что преступники, употреблявшие наркотики, могут его убить, однако они в итоге решили его просто отпустить, на прощание потребовав больше не попадаться им на глаза.

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