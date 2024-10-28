закрыть
28 октября 2024, понедельник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Молодечно загорелась конюшня

  • 28.10.2024, 19:40
  • 1,190
Под Молодечно загорелась конюшня

Сотрудники комплекса эвакуировали 20 лошадей.

В Молодечненском районе произошел пожар в конно-спортивном комплексе, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание на территории конно-спортивного объекта под Молодечно произошло 28 октября. Наряды спасателей ликвидировали пожар в складском помещении на территории комплекса.

Причины пожара выясняются. Уточняется, что до прибытия подразделений МЧС сотрудники комплекса эвакуировали из конюшни двадцать лошадей. К счастью, животные не пострадали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников