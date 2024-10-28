Под Молодечно загорелась конюшня
- 28.10.2024, 19:40
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Сотрудники комплекса эвакуировали 20 лошадей.
В Молодечненском районе произошел пожар в конно-спортивном комплексе, сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание на территории конно-спортивного объекта под Молодечно произошло 28 октября. Наряды спасателей ликвидировали пожар в складском помещении на территории комплекса.
Причины пожара выясняются. Уточняется, что до прибытия подразделений МЧС сотрудники комплекса эвакуировали из конюшни двадцать лошадей. К счастью, животные не пострадали.