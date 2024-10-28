Байден досрочно проголосовал на президентских выборах

Байден досрочно проголосовал на президентских выборах2
- 28.10.2024, 19:51
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Видеофакт.
В понедельник, 28 октября, действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента в Делавэре. Видео опубликовал телеканал MSNBC.
«Давайте голосовать», — сказал Байден перед тем, как отправиться на участок, где он поприветствовал избирателей вместе с представительницей Лизой Блант Рочестер, которая баллотируется на пост сенатора от штата.
Отмечается, что многие американцы могут проголосовать до дня выборов, которые состоятся 5 ноября.
MOMENTS AGO: President Biden votes early in Delaware pic.twitter.com/5kgVzXRkUG— MSNBC (@MSNBC) October 28, 2024