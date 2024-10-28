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Байден досрочно проголосовал на президентских выборах

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  • 28.10.2024, 19:51
  • 1,772
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах

Видеофакт.

В понедельник, 28 октября, действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента в Делавэре. Видео опубликовал телеканал MSNBC.

«Давайте голосовать», — сказал Байден перед тем, как отправиться на участок, где он поприветствовал избирателей вместе с представительницей Лизой Блант Рочестер, которая баллотируется на пост сенатора от штата.

Отмечается, что многие американцы могут проголосовать до дня выборов, которые состоятся 5 ноября.

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