Игроки кипрского «Ариса» белоруса Шпилевского вышли на матч вместе с женщинами

Игроки кипрского «Ариса» белоруса Шпилевского вышли на матч вместе с женщинами1
- 28.10.2024, 20:02
Футбольный клуб таким образом отпраздновал Международный день тещи.
На выходных возглавляемый белорусом Алексеем Шпилевским «Арис» провел очередной домашний матч в рамках чемпионата Кипра. Только на этот раз на трибунах было больше женщин. Дело в том, что каждый год клуб отмечает Международный день тещи.
В Лимасоле уверены, что таким образом снимают напряжение в доме и укрепляют семьи. Многие тещи получили приглашение на матч с «Саламисом». А некоторые даже выходили на поле вместе с футболистами. Неизвестно, были ли это их тещи. Но в любом случае получилось очень мило, пишет «Трибуна».