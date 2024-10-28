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Игроки кипрского «Ариса» белоруса Шпилевского вышли на матч вместе с женщинами

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  • 28.10.2024, 20:02
Игроки кипрского «Ариса» белоруса Шпилевского вышли на матч вместе с женщинами

Футбольный клуб таким образом отпраздновал Международный день тещи.

На выходных возглавляемый белорусом Алексеем Шпилевским «Арис» провел очередной домашний матч в рамках чемпионата Кипра. Только на этот раз на трибунах было больше женщин. Дело в том, что каждый год клуб отмечает Международный день тещи.

В Лимасоле уверены, что таким образом снимают напряжение в доме и укрепляют семьи. Многие тещи получили приглашение на матч с «Саламисом». А некоторые даже выходили на поле вместе с футболистами. Неизвестно, были ли это их тещи. Но в любом случае получилось очень мило, пишет «Трибуна».

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