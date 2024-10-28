Украинские Воздушные силы показали СУ-24 сразу с двумя ракетами Storm Shadow

Украинские Воздушные силы показали СУ-24 сразу с двумя ракетами Storm Shadow2
- 28.10.2024, 20:07
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Яркие фото.
Украинские военные удачно применяют предоставленную партнерами технику. На этот раз воздушные силы показали бомбардировщик СУ-24 с ракетами Storm Shadow.
Об этом сообщает Facebook-страница Воздушных сил.
Как пишут в ВС, фото было сделано в один из рассветов на аэродроме в Староконстантинове. Именно оттуда проходят вылеты бригады тактической авиации Воздушных Сил, которая бьет по тылам агрессора на оккупированной территории и освободила Змеиный.
«Мы записываемся в очередь, чтобы пускать «крылатые». А чего удивляетесь, так и есть. Каждый хочет выполнить эту почетную миссию. Есть экипажи, есть самолеты, а вот ракет западных недостаточно… Ребята очень мотивированы и целеустремленны, потому и очередь!» – рассказал один из летчиков.