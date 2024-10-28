«Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов в честь легендарного белорусского хоккеиста 1 28.10.2024, 20:24

Руслан Салей

2 ноября исполняется 50 лет со дня рождения Руслана Салея.

«Луч» приурочил к 50-летней годовщине со дня рождения Руслана Салея оригинальную акцию.

2 ноября 2024 года воспитаннику минской «Юности», экс-капитану национальной сборной и рекордсмену среди белорусских игроков по числу проведенных в сильнейшей лиге мира НХЛ матчей могло бы исполниться 50 лет. Его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе, где погибла вся команда ярославского «Локомотива» 7 сентября 2011 года.

По случаю юбилея со дня рождения известного хоккейного защитника «Луч» представил лимитированную коллекцию часов.

«Эти уникальные часы воплощают стойкость, силу и точность, которыми славился Руслан на льду и за его пределами. Корпус из нержавеющей стали в двух вариантах: серебро и черный, символизирующий прочность и уверенность. Циферблат в форме ледовой арены и 24-часовой формат — идеальное сочетание стиля и функциональности. 4 стрелки олицетворяют решительность и безупречную точность», – говорится в релизе Минского часового завода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com