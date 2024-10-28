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«Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов в честь легендарного белорусского хоккеиста

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  • 28.10.2024, 20:24
«Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов в честь легендарного белорусского хоккеиста
Руслан Салей

2 ноября исполняется 50 лет со дня рождения Руслана Салея.

«Луч» приурочил к 50-летней годовщине со дня рождения Руслана Салея оригинальную акцию.

2 ноября 2024 года воспитаннику минской «Юности», экс-капитану национальной сборной и рекордсмену среди белорусских игроков по числу проведенных в сильнейшей лиге мира НХЛ матчей могло бы исполниться 50 лет. Его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе, где погибла вся команда ярославского «Локомотива» 7 сентября 2011 года.

По случаю юбилея со дня рождения известного хоккейного защитника «Луч» представил лимитированную коллекцию часов.

«Эти уникальные часы воплощают стойкость, силу и точность, которыми славился Руслан на льду и за его пределами. Корпус из нержавеющей стали в двух вариантах: серебро и черный, символизирующий прочность и уверенность. Циферблат в форме ледовой арены и 24-часовой формат — идеальное сочетание стиля и функциональности. 4 стрелки олицетворяют решительность и безупречную точность», – говорится в релизе Минского часового завода.

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