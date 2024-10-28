Путин заявил о проблемах в экономике РФ 4 28.10.2024, 20:30

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Диктатор обвинил в инфляции западные санкции.

В российской экономике сохраняются «сложности», заявил в понедельник правитель России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, причиной проблем стал «непростые условия», в которых находится страна. «Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику», — перечислил Путин.

Он добавил, что все эти факторы сказываются на уровне инфляции, которая ускорилась почти вчетверо с лета 2023 года и четвертый года подряд превышает 4-процентную цель Центробанка.

«Важно своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», — сказал Путин чиновникам, среди которых были глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов, а также замглавы АП и помощник президента по экономике Максим Орешкин.

По данным Росстата, на 21 октября годовая инфляция в России составляла 8,5% и по сравнению с уровнями октября прошлого года (6.7%) ускорилась почти на четверть, несмотря на резкое ужесточение политики ЦБ.

С начала года, согласно официальной статистике, картофель подорожал на 50%, сливочное масло — на 23,4% баранина — на 21,1%, молоко — на 11,8%, сметана — на 11,9%, хлеб — на 11,2%. Цены на говядину за неполные 10 месяцев выросли на 10,2%, яблоки стали дороже — на 13,1%. Почти на 20% подскочила стоимость стройматериалов и проживания в отелях, более 10% прибавили цены на поездки в общественном транспорте.

С прошлого лета российский ЦБ восемь раз повышал ключевую ставку и довел ее до 21% годовых — самого высокого уровня с 2003 года. Но вместо замедления инфляция стала только выше: изначально регулятор прогнозировал ее на уровне 5-5,6% в конце года, затем повысил оценку до 6,5–7%, а на заседании в пятницу, 26 октября, и ее признал слишком оптимистичным. По новому прогнозу, инфляция составит 8–8,5% в конце года, а по сравнению с прошлогодним уровнем (7,4%) даже ускорится.

«Чтобы сдержать рост цен, нам потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году», — заявила по итогам пятничного заседания Набиуллина. Она добавила, что в ЦБ не видят «предела» для дальнейшего повышения ключевой ставки.

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