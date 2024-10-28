Белорусский таксист рассказал, что влияет на рейтинг пассажира
- 28.10.2024, 20:40
Также узнали, за что его снижают и чем это может обернуться.
Известно, что существует рейтинг водителей такси. К этому все уже привыкли. Но не каждый пассажир обращает внимание на свой собственный рейтинг у оператора.
Как он выставляется и на что влияет, выяснял Smartpress.by в беседе с водителем такси агрегатора «Яндекс Go» Сергеем.
По его словам, рейтинг пассажира не виден при заказе. Он высвечивается только у агрегатора.
«Когда водителю поступает заказ, в приложении ему не видно, хорошего он повезет пассажира или не очень. Но оценить его как пассажира сам может. И даже подпортить репутацию», – рассказал Сергей.
За что снижают рейтинг?
Оценивать или нет пассажира – дело каждого водителя.
Это вещь сугубо субъективная. И одну звездочку можно получить за что угодно. Из распространенных причин – неопрятный вид, пьяное состояние, неадекватное поведение, если клиент мусорит в машине или даже курит, не спросив разрешения у водителя.
Снижают рейтинг также за проблемы с оплатой или скандальность.
Могут ли это сделать за то, что пассажир не оставил чаевых?
«Какой-нибудь недальновидный водитель, если ему чаевые не оставили, может и обидеться. И поставить плохую оценку пассажиру. Повторю, это все субъективно. Люди разные, есть те, кто обижается на пустяки», – говорит Сергей.
За низкий рейтинг пассажиру в поездке не откажут. Но вот если жалоб накопится очень много, агрегатор может заблокировать аккаунт. Только процент таких наказаний крайне низок.
А вот если поездка не состоялась, никто рейтинг пассажиру не выставит вовсе.