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Белорусский таксист рассказал, что влияет на рейтинг пассажира

  • 28.10.2024, 20:40
Белорусский таксист рассказал, что влияет на рейтинг пассажира

Также узнали, за что его снижают и чем это может обернуться.

Известно, что существует рейтинг водителей такси. К этому все уже привыкли. Но не каждый пассажир обращает внимание на свой собственный рейтинг у оператора.

Как он выставляется и на что влияет, выяснял Smartpress.by в беседе с водителем такси агрегатора «Яндекс Go» Сергеем.

По его словам, рейтинг пассажира не виден при заказе. Он высвечивается только у агрегатора.

«Когда водителю поступает заказ, в приложении ему не видно, хорошего он повезет пассажира или не очень. Но оценить его как пассажира сам может. И даже подпортить репутацию», – рассказал Сергей.

За что снижают рейтинг?

Оценивать или нет пассажира – дело каждого водителя.

Это вещь сугубо субъективная. И одну звездочку можно получить за что угодно. Из распространенных причин – неопрятный вид, пьяное состояние, неадекватное поведение, если клиент мусорит в машине или даже курит, не спросив разрешения у водителя.

Снижают рейтинг также за проблемы с оплатой или скандальность.

Могут ли это сделать за то, что пассажир не оставил чаевых?

«Какой-нибудь недальновидный водитель, если ему чаевые не оставили, может и обидеться. И поставить плохую оценку пассажиру. Повторю, это все субъективно. Люди разные, есть те, кто обижается на пустяки», – говорит Сергей.

За низкий рейтинг пассажиру в поездке не откажут. Но вот если жалоб накопится очень много, агрегатор может заблокировать аккаунт. Только процент таких наказаний крайне низок.

А вот если поездка не состоялась, никто рейтинг пассажиру не выставит вовсе.

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