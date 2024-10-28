Протесты в Грузии: оппозиция выдвинула ультиматум

Протесты в Грузии: оппозиция выдвинула ультиматум2
- 28.10.2024, 20:49
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Лидеры оппозиционных сил требуют новых выборов.
Грузинская оппозиция требует повторных парламентских выборов, которые проведет международная администрация.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Один из лидеров партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе, выступая на митинге, заявил, что грузинская оппозиция требует повторных выборов, которые проведет международная администрация.
Он также отметил, что оппозиция отказывается от работы в новом составе парламента и не намерена вести какие-либо переговоры с «Грузинской мечтой».
«Единые переговоры и соглашения должны относиться к повторному проведению выборов», - подчеркнул Вашадзе.
На акции также выступила президент страны Саломе Зурабишвили.
«Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее. Но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите», - заявила она.