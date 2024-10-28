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Смолевичский призывник для похода в военкомат надел майку с шуткой о нем

  • 28.10.2024, 21:09
Смолевичский призывник для похода в военкомат надел майку с шуткой о нем

Что было дальше.

Белорусские призывники активно готовятся к отправлению в армию. О необычном случае в военкомате рассказывает портал Smolevichi24.

Парень по имени Илья появился там, выбрав весьма креативный наряд.

Будущий солдат для контрольной проверки документов надел майку с надписью «Кто не спрятался, тот в военкомат».

Как пишет городское медиа, офицеры комиссариата оценили чувство юмора молодого человека.

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