Смолевичский призывник для похода в военкомат надел майку с шуткой о нем 28.10.2024, 21:09

Что было дальше.

Белорусские призывники активно готовятся к отправлению в армию. О необычном случае в военкомате рассказывает портал Smolevichi24.

Парень по имени Илья появился там, выбрав весьма креативный наряд.

Будущий солдат для контрольной проверки документов надел майку с надписью «Кто не спрятался, тот в военкомат».

Как пишет городское медиа, офицеры комиссариата оценили чувство юмора молодого человека.

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