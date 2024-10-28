Смолевичский призывник для похода в военкомат надел майку с шуткой о нем
- 28.10.2024, 21:09
Что было дальше.
Белорусские призывники активно готовятся к отправлению в армию. О необычном случае в военкомате рассказывает портал Smolevichi24.
Парень по имени Илья появился там, выбрав весьма креативный наряд.
Будущий солдат для контрольной проверки документов надел майку с надписью «Кто не спрятался, тот в военкомат».
Как пишет городское медиа, офицеры комиссариата оценили чувство юмора молодого человека.