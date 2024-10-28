Великобритания ввела новые санкции против России 28.10.2024, 21:15

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Кто попал под ограничения.

Великобритания вводит санкции против трех российских дезинформационных агентств и трех высокопоставленных лиц, пытающихся подорвать и дестабилизировать демократию в Украине. Об этом 28 октября говорится на сайте британского правительства.

Под санкции попало «Агентство социального проектирования» (SDA), финансируемое непосредственно российскими властями.

Вместе со своей партнерской компанией «Структура» эта организация пыталась провести ряд операций, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины, говорится в сообщении.

SDA также пыталось спровоцировать протесты в шести европейских странах.

Однако несмотря на то, что россияне вкладывают деньги в деятельность этих организаций, их ложь постоянно блокируют в интернете. Это заставило SDA рассмотреть покупку просмотров в социальных сетях, говорится в сообщении.

В британском правительстве утверждают, что «агентство» и его руководство отвечают за огромную злоумышленную онлайн-сеть, известную как Doppelganger, заполняющую социальные сети фейковыми сообщениями, поддельными документами и материалами deepfake.

«Сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не потерпим вашей лжи и вмешательства. Отчаянные попытки [нелегитимного президента РФ] Путина разделить нас потерпят неудачу. Мы сдержим Кремль и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – подчеркнул глава МИД Дэвид Лэмми.

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