К Новому году в Минске установят 13 новых световых композиций 1 28.10.2024, 21:22

Праздничную иллюминацию включат в середине декабря.

В Минске активно готовятся к новогодним праздникам — в столице установят 13 новых световых композиций, заявил БелТА директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич.

По его словам, масштабное обновление освещения города стало неотъемлемой частью подготовки к новогодним праздникам. «Мы управляем всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта. Это позволяет оперативно включать освещение и создавать праздничное настроение в любой момент», — отметил Славомир Гриневич.

Он также уточнил, что в украшении города используются слаботочные гирлянды на светодиодной основе, что помогает экономить электроэнергию несмотря на увеличение протяженности сетей.

В этом году праздничная иллюминация появится на нескольких новых участках Минска. Среди них — проспект Дзержинского, проспект Победителей, улица Чкалова, улица Красина, улица Свердлова, площадь Богушевича, улица Селицкого, Партизанский проспект, сквер по улице Ленина, сквер Окрестина, проспект Машерова и улица Комсомольская.

«Для нас важно, чтобы каждая новая установка соответствовала высоким стандартам. В течение года мы проводили работы по ремонту и модернизации существующего освещения, чтобы подготовить его к зимнему сезону», — добавил глава «Мингорсвета».

Кроме того, световое оформление реализуется и на новостроящихся территориях, таких как ЖК «Минск Мир».

Праздничная иллюминация начнет радовать минчан уже с середины декабря и продолжит освещать город вплоть до старого Нового года.

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