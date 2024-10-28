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Сырский посетил Запорожскую область

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  • 28.10.2024, 21:23
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Сырский посетил Запорожскую область
Александр Сырский

Главком ВСУ приказал перебросить дополнительное оружие и технику.

Подразделениям Сил обороны, участвующим в оборонной операции в Запорожской области, перебросят дополнительное вооружение и технику. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Главком заявил, что на Запорожском направлении продолжаются боевые действия разной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, беспилотники всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

«В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на самых сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны», – подчеркнул Сырский.

Также главком встретился с командирами бригад, подробно проанализировав ситуацию в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

«Особое внимание было уделено подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период. Были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым», — отметил Сырский.

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