ВСУ отразили атаку россиян дронами с термитной смесью 1 28.10.2024, 21:47

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Видео.

Украинские защитники продолжают выбивать российские штурмовые группы на фронте с помощью беспилотников полка «Сафари» бригады Национальной полиции «Лють». Впервые бойцы использовали против врага дроны с термитной смесью.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, обнародовав соответствующее видео.

Дрон использовали для поджога многоэтажного здания. Хотя этот метод и требует определенного времени для распространения пожара, на этот раз он сделал невозможным пребывание там вражеских солдат.

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