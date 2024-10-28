ВСУ отразили атаку россиян дронами с термитной смесью

ВСУ отразили атаку россиян дронами с термитной смесью1
- 28.10.2024, 21:47
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Видео.
Украинские защитники продолжают выбивать российские штурмовые группы на фронте с помощью беспилотников полка «Сафари» бригады Национальной полиции «Лють». Впервые бойцы использовали против врага дроны с термитной смесью.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, обнародовав соответствующее видео.
Дрон использовали для поджога многоэтажного здания. Хотя этот метод и требует определенного времени для распространения пожара, на этот раз он сделал невозможным пребывание там вражеских солдат.