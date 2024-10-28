Падение поголовья крупного рогатого скота отмечено во всех регионах Беларуси 3 28.10.2024, 22:04

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За 29 лет в стране поголовье крупного рогатого скота снизилось на 22,3%.

Во всех регионах Беларуси по итогам января — сентября 2024 года отмечено снижение поголовья крупного рогатого скота (КРС: коровы, быки и др.) к аналогичному периоду 2023-го, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

На 1 октября в Брестской области поголовье составляло 858.020 (по итогам трех кварталов 2023-го — 878.697; -2,4%), Витебской — 492.687 (508.814; -3,2%), Гомельской — 600.456 (615.201; -2,4%), Гродненской — 684.969 (699.797; -2,1%), Минской — 916.488 (944.309; -2,9%), Могилевской — 498.695 (521.552; -4,4%).

За 29 лет в Беларуси поголовье крупного рогатого скота снизилось на 22,3% (начало 2024-го к началу 1995-го).

На 1 января 1995 года оно составляло 5 млн 403,3 тыс., на 1 января 2024-го — 4 млн 197,3 тыс.

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