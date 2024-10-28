Из Украины выдворили китайского шпиона

Из Украины выдворили китайского шпиона4
- 28.10.2024, 22:08
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Он пытался получить ракетные разработки.
Миграционная полиция Украины выдворила за пределы страны гражданина Китая, который под прикрытием научно-технического сотрудничества занимался шпионской деятельностью. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщила Национальная полиция Украины.
По данным следствия, 48-летний иностранец, доктор технических наук, до приезда в Украину работал в военно-промышленной корпорации по производству вооружения, а также в научно-исследовательском институте химии.
Отмечается, что он прибыл в Украину в начале 2017 года и пытался привлечь украинских ученых к сотрудничеству в Днепропетровской области. При попытке приобрести секретные разработки в ракетно-космической отрасли его задержала СБУ.
Суд признал мужчину виновным в шпионаже (ч.1 ст. 114 УКУ) и приговорил к лишению свободы. Наказание он отбывал в колониях Днепропетровской и Запорожской областей.
28 октября после освобождения его встретили правоохранители, которые, согласно принятому решению о выдворении, доставили иностранца в пункт пропуска Маяки-Удобное-Паланка в Одесской области и передали пограничной службе для депортации.
Въезд в Украину китайскому гражданину запрещен на следующие пять лет.
28 октября СБУ сообщила о том, что в Николаеве задержала агента российской военной разведки, который под видом военного шпионил в 10 областях Украины.