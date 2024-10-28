Количество ИП в Минске сократилось за год на 12% 1 28.10.2024, 22:23

Предприниматели бегут из страны.

По итогам января — августа 2024 года во всех регионах и Минске сократилось численность населения, занятого в экономике, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

В Бресткой области было зарегистрировано 563.379 работников (за этот же период 2023-го — 567.395; -0,7%), Витебской — 452.945 (458.576; -1,2%), Гомельской — 555.013 (562.797; -1,4%), Гродненской — 434.993 (440.362; -1,2%), Минской — 668.446 (671.517; -0,5%), Могилевской — 416.384 (424.046; -1,8%), Минске — 1.032.762 (1.036.885; -0,4%).

Количество юридических лиц на 1 октября в годовом выражение выросло везде, кроме Могилевской области — 12.166 (12.218; -0,4%); в Брестской — 15.436 (14.750; +4,7%), Витебской — 13.600 (13.280; +2,4%), Гомельской — 14.347 (14.044; +2,2%), Гродненской — 11.810 (11.649; +1,4%), Минской — 27.466 (27.018; +1,7%), Минске — 59.351 (56.605; +4,9%).

Вместе с тем число индивидуальных предпринимателей стало меньше во всех регионах и столице: Брестская область — 33.390 (34.181; -2,3%), Витебская — 21.800 (22.306; -2,3%), Гомельская — 28.532 (29.094; -1,9%), Гродненская — 26.174 (27.448; -4,6%), Минская — 45.425 (46.599; -2,5%), Могилевская — 24.298 (25.754; -5,7%), Минск — 62.846 (71.167; -11,7%).

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