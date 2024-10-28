Польша ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории 28.10.2024, 22:29

Белорусские перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои грузы.

С 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в том числе белорусских. Они будут обязаны зарегистрировать свои перевозки в системе электронного надзора за транспортом (SENT) до пересечения польской границы, независимо от типа перевозимого груза. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы от 1500 до 12 000 злотых.

Водитель транспортного средства обязан постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяющий документ.

Компании из стран, не входящих в Евросоюз, Швейцарию и Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), также должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.

Грузовик должен иметь локатор или внешнюю систему локализации, и водитель обязан включать локатор перед началом перевозки.

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы и для водителей, и для перевозчиков.

Для водителей:

→ 1500 злотых за отсутствие регистрационного номера, 2000 злотых за выключенный локатор или отказ в проверке геолокационных данных.

Для перевозчиков:

→ 12 000 злотых за перевозку без регистрации или с недостоверными данными, 10 000 злотых за отсутствие геолокационных данных или локатора.

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