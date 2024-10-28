Хорватия передаст ВСУ 60 танков и боевых машин пехоты 28.10.2024, 22:39

В обмен на компенсацию от Германии.

Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты. Об этом сообщило Министерство обороны Хорватии.

В понедельник, 28 октября, вице-премьер-министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал Письмо о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в рамках которого хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 в обмен на технику, передаваемой Украине.

Согласно документу, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним.

Хорватия передаст технику в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на покупку 50 танков Leopard 2A8.

«Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок есть помощь Украине в борьбе с российской агрессией», – говорится в сообщении Минобороны страны.

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