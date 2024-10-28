закрыть
28 октября 2024, понедельник, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хорватия передаст ВСУ 60 танков и боевых машин пехоты

  • 28.10.2024, 22:39
Хорватия передаст ВСУ 60 танков и боевых машин пехоты

В обмен на компенсацию от Германии.

Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты. Об этом сообщило Министерство обороны Хорватии.

В понедельник, 28 октября, вице-премьер-министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал Письмо о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в рамках которого хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 в обмен на технику, передаваемой Украине.

Согласно документу, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним.

Хорватия передаст технику в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на покупку 50 танков Leopard 2A8.

«Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок есть помощь Украине в борьбе с российской агрессией», – говорится в сообщении Минобороны страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников