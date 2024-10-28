Хорватия передаст ВСУ 60 танков и боевых машин пехоты
- 28.10.2024, 22:39
В обмен на компенсацию от Германии.
Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты. Об этом сообщило Министерство обороны Хорватии.
В понедельник, 28 октября, вице-премьер-министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал Письмо о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в рамках которого хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 в обмен на технику, передаваемой Украине.
Согласно документу, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним.
Хорватия передаст технику в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на покупку 50 танков Leopard 2A8.
«Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок есть помощь Украине в борьбе с российской агрессией», – говорится в сообщении Минобороны страны.