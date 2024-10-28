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Байден о войсках КНДР в России: Очень, очень опасно

  • 28.10.2024, 22:52
Байден о войсках КНДР в России: Очень, очень опасно
Джо Байден

Президент США ответил на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах.

Президент США Джо Байден отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию, откуда они, как ожидается, могут отправиться для участия в войне против Украины.

Об этом Байден сказал журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает «Европейская правда».

На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: «Это очень опасно, очень опасно».

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