Байден о войсках КНДР в России: Очень, очень опасно 28.10.2024, 22:52

Джо Байден

Президент США ответил на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах.

Президент США Джо Байден отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию, откуда они, как ожидается, могут отправиться для участия в войне против Украины.

Об этом Байден сказал журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает «Европейская правда».

На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: «Это очень опасно, очень опасно».

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