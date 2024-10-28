Байден о войсках КНДР в России: Очень, очень опасно
- 28.10.2024, 22:52
Президент США ответил на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах.
Президент США Джо Байден отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию, откуда они, как ожидается, могут отправиться для участия в войне против Украины.
Об этом Байден сказал журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах, передает «Европейская правда».
На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: «Это очень опасно, очень опасно».