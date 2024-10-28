Мама пятиклассника из Беларуси опубликовала в Х задачу по математике: некоторые не поняли даже условие 28.10.2024, 23:03

А у вас получится ее решить?

В соцсети Х мама школьника из Беларуси опубликовала медицинскую задачку по математике из сборника заданий за 5-й класс. Условия задели пользователей, и те взялись ее решать. Одни легко писали ответ, другие честно признавались, что если бы им попадались такие «домашки», то пятый класс они бы не закончили. Проверьте, получится ли у вас справиться с заданием?

Судя по всему, сын пользовательницы @leni_kotik в пятом классе. На уроке по математике они занимаются не только по учебнику, но и по сборнику задач, пишет «Зеркало».

В главе «Натуральные числа» среди заданий оказалась такая задача: «В поликлинике работает несколько хирургов, несколько стоматологов и шесть терапевтов. Трое из этих врачей — мужчины. Определите, на сколько женщин-терапевтов больше, чем мужчин-стоматологов и мужчин-хирургов?»

Условие женщина сопроводила вопросом-удивлением: «Это точно задачка для 5-го класса?» А в комментариях позже призналась, что она-то решить ее может. Но не знает, справится ли с таким заданием ученик пятого класса.

За пять дней этот пост посмотрели более 16 тысяч раз. В комментариях одни пытались решить задачу, другие упражнялись в хлестких шутках. Кто-то признавался, что не понял даже условие задачи.

«Задача выглядит для меня как „Летели два верблюда. Один рыжий, другой на север. Сколько стоит килограмм асфальта, если ежику два года?“» — написал один из пользователей.

«Я бы не закончила пятый класс, получается», — призналась другая пользовательница.

Некоторые в комментариях просили выложить ответ, точнее решение задачи, а кто-то расписывал, как справлялся с заданием:

«Я, п***ец, морщил лоб, и меня озарило. [В фразе] «трое из этих врачей» имеется в виду — один хирург, один стоматолог, один терапевт. Значит, пять женщин из шести терапевтов. 5 – 2 = 3. В любых других интерпретациях задача нерешаема. Не зря олимпиады по вышмату выигрывал, я готов к задачам 5-го класса».

Сама @leni_kotik тоже опубликовала свой вариант решения задачи:

«Из условия можно сделать вывод, что среди хирургов и стоматологов есть мужчины, в терапевтах их может не быть, Поэтому в таблице разложим варианты, как трое мужчин распределяются по группам, и найдем разницу между количеством терапевток и хирург+стоматолог. Разность в трех возможных вариантах, когда у нас ноль терапевтов-мужчин или один, всегда три. Ответ: „На три“». Решение она изобразила на бумаге.

Решение задачи по математике в 5-м классе, октябрь 2024-го. Скриншот: Х @leni_kotik

«Ну, если есть чуйка, то норм, — поделился мнением о сложности задания один из пользователей. — <…> Для 5-го класса норм, если усиленная программа с намеком на олимпиады».

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