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Польша предлагает ЕС ввести 30-процентную пошлину на удобрения из Беларуси

  • 28.10.2024, 23:07
Польша предлагает ЕС ввести 30-процентную пошлину на удобрения из Беларуси

Подробности.

Польша хочет, чтобы Евросоюз ввел 30-процентную пошлину на импорт удобрений из Беларуси и России, пишет РАР.

Министерство госимущества Польши просит, чтобы Министерство развития и технологий подало соответствующую заявку в Еврокомиссию. Польские ведомства начали уже «дипломатические действия по этому вопросу».

Как отмечает money.pl со ссылкой на официальную статистику, за семь месяцев 2024 года Польша импортировала из Беларуси 185,5 тысячи тонн удобрений. В 2023-м за тот же период импорт составил всего 13,4 тысячи тонн. За год увеличение импорта составило 14 раз. Вырос импорт удобрений и из России: в этом году было 721,5 тысячи тонн — против 246,7 тысячи тонн в прошлом году. Рост составил 2,9 раза.

Тем временем польский производитель удобрений Grupa Azoty несет убытки: в этом году в первом полугодии компания лишилась 748 миллионов злотых (около 187 миллионов долларов). В компании отмечают, что в Беларуси и России удобрения производятся с гораздо меньшими затратами на газ и не облагаются импортными пошлинами, как в ЕС. Польские производители предупреждают, что ЕС попадает в зависимость от удобрений из Беларуси и России. Это, как полагают в польской компании, может иметь последствия для продовольственной безопасности Евросоюза.

По итогам первого полугодия, отмечает «Позірк», Беларусь занимает третье место по объему поставок азотных удобрений в Польшу. Нашу страну опережают только Россия и Германия.

По поставкам комбинированных удобрений в Польшу в январе-июне 2024 года Беларусь оказалась на шестом месте. Она уступила Марокко, России, Финляндии, Нидерландам и Литве.

В списке поставщиков калийных удобрений Беларуси нет — это, судя по всему, связано с европейскими санкциями против «Беларуськалия».

В целом доля белорусских минеральных удобрений в Польше в первом полугодии составила 6,9%. Наша страна занимает с этим показателем четвертое место, уступая России (29,2%), Германии (20,8%) и Литве (7,6%).

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