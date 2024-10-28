Япония выделит Украине $3 млрд 28.10.2024, 23:25

За счет замороженных активов РФ.

Япония в рамках договоренностей с другими странами «Большой семерки» (G7) предоставит Украине кредит на 471,9 млрд иен ($3 млрд), который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России, пишет Nikkei. Займ профинансирует Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Средства перечислят в специальный фонд, созданный Всемирным банком для поддержки Украины. Отдельно подчеркивается, что Япония намерена проконтролировать, чтобы ее вклад не тратился на военные нужды.

В общей сложности страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — намерены предоставить Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России. Деньги начнут перечислять в декабре 2024 года. Доля США составит $20 млрд. В Белом доме называли это решение «историческим».

23 октября Совет ЕС окончательно утвердил макрофинансовый кредит Украине на 35 млрд евро, 18 млрд из которых планируется передать в рамках инициативы G7. Получить эти средства Украина сможет только при проведении «демократической политики», которая предполагает уважение к многопартийной парламентской системе, соблюдение прав человека и обеспечение верховенства закона. Еще $3 млрд выделит Великобритания. Вклад Канады не уточнялся, но ранее его оценивали в $3,6 млрд.

Все кредиты будут выплачены Украине до 31 декабря 2027 года. Погашение рассчитано на 45 лет. Средства пойдут как на военные нужды, так и на финансовую помощь, а также на восстановление страны. В начале 2024 года украинские власти оценивали ущерб от вторжения в $1 трлн. В сентябре президент Владимир Зеленский говорил, что правительство планирует потратить часть кредита на закупку ПВО, восстановление энергетики, строительство бомбоубежищ и производство оружия.

В Кремле сочли незаконной передачу доходов от активов, отметив, что такое решение является поводом для ответных «продуманных действий». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и вовсе назвала данный механизм «мошенничеством», подчеркнув, что «решительный ответ» на очередную попытку «прикарманить доходы» России «не заставит себя ждать».

На Западе заморожены активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли около $5 млрд чистой прибыли.

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