«Парень в пункте выдачи посылок уже знает меня по имени» 1 28.10.2024, 23:29

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На что и сколько тратят айтишники-шопоголики.

Портал Devby.io поговорил с айтишниками, которые считают себя шопоголиками, о том, сколько денег они тратят на покупки — и что покупают.

«Парень в пункте выдачи посылок уже знает меня по имени»

Диана, мобильная разработчица:

— Поняла, что я шопоголик, когда переехала в Нидерланды и увидела, что такое настоящие распродажи. С этого все началось — я не могу пройти пройти мимо вещи с классным дизайном, в хорошем состоянии и за копейки.

Покупаю в основном одежду, но также книги, аксессуары и даже мебель. Магазины я не люблю, а вот онлайн-шопинг только способствует усугублению ситуации. Но я стараюсь сделать шаг в сторону sustainability и шоплюсь на Vinted. В месяц могу потратить до 100 евро. Кажется, что это немного, но на Vinted за эти деньги можно купить уйму вещей.

Мне не нравится осознавать тот факт, что я зависима от ощущения, которое дарит мне шоппинг. Но само чувство приятное: я как охотник, жду, когда классная вещица появится в приложении.

Я пыталась ставить себе ограничения: например, не больше трех покупок, но это не работало. Я пытаюсь сдерживаться и сначала анализировать, действительно ли мне это нужно, с чем буду сочетать, нет ли у меня похожего уже. Еще меня сдерживает то, что супруг постоянно смеется над тем, что мне пришла очередная посылка — а парень в пункте выдачи посылок уже знает меня по имени.

Не могу вспомнить никаких безрассудных или очень дорогих покупок. Если и было что-то сумасшедшее, то после покупки я сразу такую вещь возвращала — с этим здесь никогда нет проблем. Все, что я оставляю, мне кажется нужным, и я это потом хочу носить или ношу. Моя проблема как шопоголика не в суммах и ненужности сделанных покупок, а в количестве или даже нескончаемом потоке нужных по моему мнению вещей.

Ну и да, до переезда это не было проблемой — я покупала вещи, но никогда в таком количестве, и не тратя столько времени на поиск.

«26 миллиметровые Rolex в pearl-исполнении — не смог пройти мимо!»

Михаил, фулстек-разработчик:

— Я шопоголик. Мне много что нравится: девайсы, одежда, кроссовки, ювелирные изделия и так далее. Я стараюсь не отказывать себе в покупке того, что мне или моей жене пришлось по душе. Еще я люблю делать подарки, поэтому также много денег трачу на них.

Покупаю что-нибудь практически каждый месяц. Я бы сказал, что мы тратим на «бесполезное» минимум 500−1000 евро в месяц (живем в Нидерландах). Если надо что-то дорогое, то или берем «в долг» из своих же сбережений, или собираем пару месяцев: хорошие часы, например, с программистской зарплаты не купишь, поэтому приходится копить сначала.

Бывают ли месяцы без таких покупок — да, но в основном тогда, когда мы откладываем на что-то дорогое — те же часы или интересную сумку.

Самая безрассудная моя покупка — радиоуправляемая машинка, которой на момент покупки было 14 лет, то есть 2010 года выпуска. Последняя в упаковке — больше таких в интернете не нашлось. Ее покупка, плюс доставка, плюс услуги посредника обошлись примерно в 470 фунтов стерлингов. В итоге я вставил в машинку аккумулятор с большей силой тока — и приемник сигнала в ней сгорел.

Самая дорогая моя покупка — часы на 8 марта жене. Очень понравились — 26-миллиметровые Rolex в pearl-исполнении, такие уже много лет не выпускают. Не смог пройти мимо!

Мне нравится сам процесс покупки, однако я отношусь ко всему утилитарно и особо не забочусь о состоянии. Но при покупке то ли эндорфин вырабатывается, то ли еще что-то. Наверное это связано с бытом, который превратился в рутину (дом-работа-дом, иногда отпуск) — и покупки добавляют как-будто какое-то разнообразие.

«Купила себе семь вещей — а заплатила меньше 100 рублей»

Мария, тестировщица:

— Шопоголиком я стала года полтора как. До этого покупала себе что-то — но в целом не видела никакой проблемы.

После 2020 я словно впала в анабиоз — не покупала себе новую одежду, не баловала себя мелочами. Было такое чувство, что не время радоваться. Один раз летом посмотрела, что все мои майки никуда не годятся — зашла в ближайший секонд, взяла парочку даже без примерки.

«Проснулась» я весной 2023 года. Вышла от врача — и вдруг хлынул дождь. Забежала в ближайший магазин, чтобы переждать ливень — а там как раз была распродажа. Я перемерила весь ассортимент и купила себе семь вещей — а заплатила меньше 100 рублей. Девушка-продавец обещала еще скидку, если подпишусь на аккаунт магазина в Instagram. Почему бы и нет?!

Я стала следить за их обзорами в Instagram, приезжать за понравившимися вещами в дни привозов. Потом подписалась и на другие стоки.

Дошло до того, что несколько раз я ездила к открытию магазина прямо во время работы — начальству, если бы стало интересоваться, где я (у нас удаленка), собиралась соврать, что у врача. Мне очень стыдно, но комбинезон, пальто и еще несколько вещей, которые я «урвала», стоили того.

Я знаю все стоки Минска, распознаю вещи разных марок по коллекциям. Летом ездила в отпуск в Германию и Францию, там гуляла по магазинам, примеряла вещи и думала: «А вот тебя я заберу где-то через полгода в Минске — и уже по другой цене». И да, новость о том, что в Беларусь больше не будут возить секонд и стоковые вещи из Европы, меня очень расстроила.

В качестве замены рассматриваю для себя Aliexpress, но это плохая замена, скажу честно: на мою фигуру не все садится идеально, так что я люблю примерять вещи перед покупкой.

В месяц я трачу на покупки около 1000 рублей — это и немного, и много одновременно. Немного, потому что изначально эти вещи стоили гораздо дороже — на 60−70%. А много, потому что несложно представить, в каких объемах я покупаю. Я уже пытаюсь ограничивать себя, но все время срываюсь. Захожу «просто посмотреть», а потом: «ой, ну хотя бы носочки куплю», «ну пижаму-то можно обновить».

Не знаю, как с этим бороться и надо ли, ведь покупки дарят мне радость, которой очень не хватает в мой жизни.

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