«Реал» не вышел получать награду лучшей команде сезона 28.10.2024, 23:44

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Мадридский клуб проигнорировал награду на фоне риска проигрыша Винисиуса.

Мадридский «Реал» проигнорировал получение награды лучшей команды по итогам прошлого сезона.

В ходе церемонии «Золотого мяча», где также вручают награды в других номинациях, объявили, что командой сезона стал «Реал». Однако ни один представитель клуба не вышел на сцену, а ведущие быстро перешли к другой части церемонии, на которой вспоминали умершего в этом году Франца Беккенбауэра.

Ранее RMC Sport и Mundo Deportivo сообщали, что «Реал» решил не отправлять делегацию в Париж на церемонию вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч» из-за возможного проигрыша бразильской звезды мадридцев Винисиуса Жуниора, который считался главным фаворитом. Также клуб отменил чартер из Мадрида, на котором должно было отправиться 50 человек. Журналист Рамон Альварес де Мон сообщал, что единственным представителем «Реала» на мероприятии станет директор Эмилио Бутрагеньо.

В прошлом сезоне «Реал» победил в национальном первенстве, Суперкубке и Лиге чемпионов.

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