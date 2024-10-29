Глава МИД Польши о визите Орбана в Грузию: Хочет получить орден Ленина
- 29.10.2024, 5:06
Премьер Венгрии отправился в Тбилиси сразу же после скандальных парламентских выборов.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский нашел свое объяснение визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию после скандальных парламентских выборов 26 октября.
Об этом Сикорский сказал на пресс-конференции в понедельник, 28 октября, во время визита в Нидерланды, передает Interia.
Главу польского МИД попросили прокомментировать тогда еще анонсированный визит Орбана в Грузию и его поздравления партии власти «Грузинская мечта».
«У меня такое впечатление, что Виктор пытается получить орден Ленина», – коротко отметил он.