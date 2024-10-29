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Глава МИД Польши о визите Орбана в Грузию: Хочет получить орден Ленина

  • 29.10.2024, 5:06
Глава МИД Польши о визите Орбана в Грузию: Хочет получить орден Ленина
Радослав Сикорский

Премьер Венгрии отправился в Тбилиси сразу же после скандальных парламентских выборов.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский нашел свое объяснение визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию после скандальных парламентских выборов 26 октября.

Об этом Сикорский сказал на пресс-конференции в понедельник, 28 октября, во время визита в Нидерланды, передает Interia.

Главу польского МИД попросили прокомментировать тогда еще анонсированный визит Орбана в Грузию и его поздравления партии власти «Грузинская мечта».

«У меня такое впечатление, что Виктор пытается получить орден Ленина», – коротко отметил он.

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