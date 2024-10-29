Россияне расстреляли своего командира и забрали его форму 29.10.2024, 8:04

Его приняли за бойца ВСУ

27 октября стало известно о ликвидации одного из офицеров армии РФ, его расстреляли собственные подчиненные.

Об этом рассказал российский военный Петр Барышев, сообщает Telegram-канал журналиста Дениса Казанского.

По словам Баришева, российский командир после атаки украинских войск намеревался забрать подразделение с позиций, но один из оккупантов принял его за воина ВСУ.

«Один из солдат, который находился в подвале этом выстрелил, убив его. Они испугались, там куча нюансов была, а потом раздели его... хорошая у него была форма», - подчеркнул офицер.

Барышев заявил, что когда он попытался выяснить причины таких действий солдат, то они начали «отводить глаза».

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