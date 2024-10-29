закрыть
29 октября 2024, вторник, 8:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне расстреляли своего командира и забрали его форму

  • 29.10.2024, 8:04
Россияне расстреляли своего командира и забрали его форму

Его приняли за бойца ВСУ

27 октября стало известно о ликвидации одного из офицеров армии РФ, его расстреляли собственные подчиненные. 

Об этом рассказал российский военный Петр Барышев, сообщает Telegram-канал журналиста Дениса Казанского

По словам Баришева, российский командир после атаки украинских войск намеревался забрать подразделение с позиций, но один из оккупантов принял его за воина ВСУ.

«Один из солдат, который находился в подвале этом выстрелил, убив его. Они испугались, там куча нюансов была, а потом раздели его... хорошая  у него была форма», - подчеркнул офицер.

Барышев заявил, что когда он попытался выяснить причины таких действий солдат, то они начали «отводить глаза».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников