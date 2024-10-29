Россияне расстреляли своего командира и забрали его форму
- 29.10.2024, 8:04
Его приняли за бойца ВСУ
27 октября стало известно о ликвидации одного из офицеров армии РФ, его расстреляли собственные подчиненные.
Об этом рассказал российский военный Петр Барышев, сообщает Telegram-канал журналиста Дениса Казанского.
По словам Баришева, российский командир после атаки украинских войск намеревался забрать подразделение с позиций, но один из оккупантов принял его за воина ВСУ.
«Один из солдат, который находился в подвале этом выстрелил, убив его. Они испугались, там куча нюансов была, а потом раздели его... хорошая у него была форма», - подчеркнул офицер.
Барышев заявил, что когда он попытался выяснить причины таких действий солдат, то они начали «отводить глаза».