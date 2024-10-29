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«Все говорят на русском? Нет, нет и еще раз нет»

  • 29.10.2024, 8:09
  • 2,026
«Все говорят на русском? Нет, нет и еще раз нет»

Россиянин рассказал о поездке в Беларусь.

Корреспондент регионального портала Ярославской области России YarNews вместе с друзьями решил провести отпуск в Беларуси и поделился впечатлениями о поездке.

В тексте журналист сразу отмечает, что Беларусь — его первая заграничная поездка за 11 лет, и что в самом начале путешествия он был полностью уверен, что все еще находится в России. До первой встречи с милицией.

«При въезде в Беларусь стоит сразу забыть, что можно превышать скорость на 20 километров. Нет, здесь только на 10, иначе штрафы. И, не сомневайтесь, вас рано или поздно остановят. Мы как раз оказались в такой ситуации: превысили не намеренно. А в итоге милиция остановила нас совсем в другой локации. Пока мы ждали своей очереди, инспекторы остановили еще пять или шесть машин. Все они были с российскими номерами», — рассказывает российский журналист.

По словам журналиста, когда он приехал в Витебск, то почувствовал, что «этот образцовый социалистический город со своими типичными новостройками-человейниками с внушительным расстоянием между домами вызывает ностальгию по последним годам Советского Союза», и отметил, что хотя Ярославль тоже называют городом широких проспектов, но «ему не сравниться с просторами Витебска и тем более Минска».

Далее журналист описывает трудности с российскими банковскими картами, отмечая, что в Беларуси их нельзя пополнить, и поэтому придется оформлять новую в местных банках или заранее брать наличные деньги.

Он также заявляет, что «цены на товары и услуги в Минске примерно такие же, как для туриста в Санкт-Петербурге, и дороже, чем даже в Москве». При этом он хвалит белорусскую кухню, архитектурное разнообразие, а также отмечает, что некоторые российские стереотипы о белорусах не имеют никакой связи с реальностью.

«Правда ли, что все белорусы говорят на русском? Нет, нет и еще раз нет. Все зависит только от того, где вы. За пару дней в Витебске я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил не на русском. Зато в Минске достаточно часто кто-то разговаривал именно на белорусском языке. При этом есть Брест и Гродно, которые называют «территориями беларускай мовы». Кстати, все дорожные указатели, таблички на зданиях, значимые вывески — на белорусском. И каких-то сильных проблем с этим нет», — делится корреспондент YarNews.

Он подчеркивает, что «Беларусь, несмотря на свою некоторую похожесть на Россию, на самом деле, совсем другая страна со своей долгой и древней историей», с которой он советует читателям познакомиться поближе.

«И, на самом деле, чем дальше в лес, тем больше будет отличий. Ведь все-таки это страна, которая ранее была частью Средневековой Европы. На территории Беларуси много замков, а в Минске сохранились кварталы, выглядящие как типичные улочки Праги, Будапешта или Варшавы. И я советую вам узнать их поближе, побывав хотя бы на стандартной обзорной экскурсии», — подытоживает российский журналист.

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