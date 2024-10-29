«ВСУ хотят оставить Лукашенко без нефти» 29.10.2024, 8:16

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В Брянскую область зайдут украинские военные?

В Брянской области Российской Федерации вполне возможно повторение сценария с Курщиной. Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он напомнил заявления местных властей о заходе Сил обороны Украины в направлении населенного пункта Климово, что неподалеку от украинской Семеновки. По словам эксперта, ранее Климово служило летним аэродромом для Конотопской авиабазы, где сейчас расположен склад старой советской техники. Кроме того, россияне перебросили туда дополнительные силы для наступления в сторону Черниговской области:

«С весны россияне пытаются организовать наступление на три локации - Волчанск, в сторону Сум и в направлении Черниговщины. Важно эту локацию обезоружить, как и Курское направление».

Свитан также подчеркнул, что неподалеку Кливомого проходит нефтепровод «Дружба», в 40 километрах в населенном пункте Унеча стоит станция распределения.

«Если взять ее под контроль, без нефти останется Виктор Орбан, Роберт Фицо, Александр Лукашенко. Это нужно было сделать уже давно», - подчеркнул эксперт.

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