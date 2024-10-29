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Лавров, ваш выход ко «вменяемым»

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 29.10.2024, 8:19
Лавров, ваш выход ко «вменяемым»

Весьма «многополярно» и «многовекторно».

Одни из любимых друзей российского МИДа на «востоке», персонажи из признанного в России террористическим «Талибана» («вменяемые» по заявлению Лаврова), похитили в Пакистане российского туриста и требуют за него выкуп.

Весьма «многополярно», «многовекторно». Не то, что в западных странах, а гораздо лучше – согласно «традиционным ценностям». Отличный подарок Лаврову и вообще путинской верхушке, которая настроена на то, чтобы вывести «Талибан» из списка террористов.

Что же, Лавров, Захарова, Рябков, Грушко и другие, собирайте выкуп, отвозите его «вменяемым», которые сегодня показали всей России, кто они такие есть. И заодно лишний раз осветили лицо ДБ-«дипломатии», которая с этими бандитами якшается.

Telegram-канал «СерпомПо»

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