Лукашенко вводит крепостное право? 4 29.10.2024, 8:29

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При нынешней власти Беларуси не грозит процветание.

Академический директор BEROC Лев Львовский рассказал о новом «социальном контракте» от диктатора:

— Лукашенко и раньше нужны были не граждане, а налогоплательщики, то есть потребляй, плати налоги, но, главное, не лезь в политику, — рассуждает Лев Львовский на канале Жизнь-малина. — А сейчас он изменил и это отношение к белорусам.

Сейчас Лукашенко вообще нужны крепостные, не просто налогоплательщики.

Теперь если, например, ты врач, то ты не человек и не налогоплательщик, а ресурс для Лукашенко. Он говорит этому врачу, куда ехать, сколько работать, за какую зарплату. Так же он начал относиться к пенсионерам. Стал говорить, что делать, и выпускникам вузов.

Это уже не похоже на то, что Лукашенко не важно, чем вы занимаетесь, лишь бы платили налоги. Сейчас ему уже важно, чтобы вы делали именно то, что он хочет.

Для нынешней власти вообще было бы неплохо, чтобы беларусы доживали до пенсионного возраста и потом сразу умирали. Для бюджета страны это было бы отлично.

Потому что в Беларуси существует схема, когда люди — для бюджета страны, а не бюджет страны — для людей, когда они работают для себя и для себя потом хотят пожить как-то на пенсии.

Лукашенко уверовал в то, что он то ли супербарин, то ли личный хранитель и хозяин земли белорусской. Потому что каждый предприниматель обязан тем, что правитель лично ему разрешает работать на этой земле.

Люди должны быть рады рожать детей во имя Лукашенко, работать там, где им прикажет правительство и т.д.

Далее экономист объясняет, как такой подход к управлению страной отражается на экономических показателях.

— Экономический рост от нищеты до среднего уровня доходов — сейчас это примерно 500-700 долларов — обеспечивается вне зависимости от того, какой у вас режим, демократия или авторитаризм.

При автократии этот рост происходит быстрее, тогда, условно, всех крестьян сгоняют с поля, ставят к станку — и вот они уже работают эффективнее, чем на поле. Автократ может быстрее собрать крестьян и переместить их на завод.

В такую страну инвестиции идут, независимо от того, какие там права человека и суды, просто потому что люди готовы работать за доллар в час. Тогда не важно даже то, что они могут производить как-то кривовато, все равно все окупается.

На этом, собственно, была основана история становления Китая, история становления Беларуси с 1995 по 2008 годы, когда было мало капитала и был очень дешевый труд.

Однако, когда страна достигает среднего уровня доходов, этот праздник жизни заканчивается.

Далее рост может происходить только за счет самих людей, когда они сами что-то придумывают, создают новое, предлагают идеи, идут с ними на экспорт, рискуют с ними.

Здесь же необходимое условие, чтобы таланты не уезжали из страны, а лучше приезжали еще. Но для того, чтобы это происходило, нужно чтобы сами люди верили в то, что они собственники, соучредители этой страны.

А не так, что у вас появилась какая-то суперидея, но вы не уверены, отберут ли у вас ваше производство через год или не посадят ли вашу дочь, потому что узнают, что она когда-то ходила на какие-то протесты.

В таком случае любой человек подумает, зачем развивать эту идею в Беларуси, ведь есть много других стран с такой же стоимостью труда, где эту идею будет также выгодно опробовать.

При такой атмосфере в стране, соответственно, люди перестают придумывать новые идеи, перестают стараться, рисковать, изобретать что-то новое. А те, кто что-то придумал, непременно подумают, не уехать ли делать бизнес где-нибудь в Польше, Молдове и т.д. — говорит Львовский.

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