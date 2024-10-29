закрыть
29 октября 2024, вторник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль ограничил деятельность миссии ООН на своей территории

  • 29.10.2024, 8:35
  • 2,476
Израиль ограничил деятельность миссии ООН на своей территории

Сотрудники миссии сотрудничают с террористами.

Израильский парламент проголосовал за поддержку двух законопроектов, которые ограничивают деятельность Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) на территории Израиля.

Об этом пишет The Times of Israel.

Израиль заявляет, что более 10% сотрудников UNRWA в Секторе Газа имеют связи с террористическими организациями, а школы под эгидой агентства пропагандируют ненависть к Израилю и восхваляют терроризм.

Второй законопроект, представленный для ограничения контактов с UNRWA, запрещает государственным учреждениям любые взаимодействия с агентством, что существенно ограничит его возможности действовать в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принятие таких законопроектов станет «катастрофой».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников