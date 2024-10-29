Израиль ограничил деятельность миссии ООН на своей территории 29.10.2024, 8:35

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Сотрудники миссии сотрудничают с террористами.

Израильский парламент проголосовал за поддержку двух законопроектов, которые ограничивают деятельность Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) на территории Израиля.

Об этом пишет The Times of Israel.

Израиль заявляет, что более 10% сотрудников UNRWA в Секторе Газа имеют связи с террористическими организациями, а школы под эгидой агентства пропагандируют ненависть к Израилю и восхваляют терроризм.

Второй законопроект, представленный для ограничения контактов с UNRWA, запрещает государственным учреждениям любые взаимодействия с агентством, что существенно ограничит его возможности действовать в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принятие таких законопроектов станет «катастрофой».

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