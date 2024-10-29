Израиль уничтожил все российские зенитные установки С-300 в Иране 29.10.2024, 8:39

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Фиаско систем ПВО из РФ.

Во время воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана в минувшую субботу Израиль уничтожил три зенитно-ракетных комплекса С-300 российского производства, оставшихся на вооружении Ирана.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

Эти комплексы, являвшиеся ключевым элементом системы ПВО Ирана, смогли, по данным газеты, перехватить в лучшем случае лишь несколько из сотен ракет, выпущенных по целям в Иране во время воздушной атаки, в которой участвовали сто израильских боевых самолетов. Три из четырех комплексов, поставленных Россией Ирану, были уничтожены в ходе этой атаки, а четвертый был уничтожен ранее.

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), один из комплексов С-300 находился рядом с аэропортом Тегерана, два других защищали объекты энергетической инфраструктуры — нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и месторождение природного газа, сообщает российская служба «Радио Свобода».

ЗРК С-300, стоявшие на вооружении Ирана, представляют собой модернизированную в конце 1990-х годов версию этого комплекса, который поступил на вооружение советской армии в конце 1970-х.

По словам аналитиков, после утраты комплексов С-300 многие критически важные объекты Ирана остаются беззащитными перед ракетными атаками. Возможности получить от России более современные ЗРК С-400 у Ирана нет, так как Россия использует все резервы для ведения боевых действий в Украине.

Этот инцидент, вместе с уничтожением нескольких российских комплексов С-300 украинской армией в ходе боевых действий в Украине и успешными ударами украинцев по более современным российским ЗРК С-400, наносит серьезный урон репутации российской оборонной промышленности. Газета цитирует аналитиков, которые считают, что традиционные клиенты российского ВПК, скорее всего, начнут искать альтернативных поставщиков вооружений, что может сыграть на руку южнокорейским, израильским, американским и китайским производителям.

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