Россия на алкогольном допинге

Россия на алкогольном допинге4
- Сергей Асланян
- 29.10.2024, 8:53
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Спирт — основа РФ.
Атака украинских беспилотников на российские спиртовые заводы – это межнациональная разборка. Украинцы против русских. С военной точки зрения, уничтожение заводов по производству спирта значения не имеет. Но подрывает русский дух, деморализует фронт и огорчает тыл. Спирт – основа России, ее суть и сила. Россия существует на алкогольном допинге: воюет, сеет, пашет, строит, рожает.
В начале войны Российская Армия Вторжения в Украину была молодая, средний возраст 30+. Это поколение живет и воюет на наркотиках. Но сейчас средний возраст российского контрактника 50+, а они живут и воюют на спирту. Гибель спиртзаводов грозит солдатам протрезвлением, недопустимым в окопах.
Для тыла уничтожение спиртзаводов не менее пагубно. На таком предприятии держится экономика региона и быт обывателей. Без спиртзавода не умеют жить ни местные власти, ни местное население. Но аборигены всегда готовы перейти на самогон и тем выстоять в тяжелые времена, но власть и армия так не умеют.
Сергей Асланян, «Фейсбук»