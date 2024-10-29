Суровая правда Эндрю Таннер

29.10.2024, 9:08

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Именно война в Украине определит будущее человечества.

Это настоящий переломный момент современной истории, момент, когда человеческий вид коллективно решает, связывает ли нас какая-либо общая этика помимо кровной мести.

В демократическом мире достаточно материальной силы, чтобы восстановить идею истинного международного порядка, основанного на принципах справедливости и взаимной безопасности. Если они не мобилизуются и не начнут эффективно действовать в течение 2025 года, последний шанс будет упущен.

Вот суровая правда: некоторые партнеры Украины за рубежом, в частности, США и Германия, борются за то, чтобы загнать Киев в положение, при котором он будет вынужден согласиться на еще один замороженный конфликт. Зеленский только что дал понять, что не позволит им этого сделать.

Пришло время всем самопровозглашенным друзьям Украины и защитникам мировой демократии показать, что они отстаивают. Либо Украина получит то, что ей нужно для победы в войне в 2025 году, либо эта борьба превратится в нечто, напоминающее арабо-израильский конфликт: бесконечный кошмар, который будет питать собой последующие поколения.

Эта война закончится только тогда, когда у режима в Москве больше не будет желания оккупировать Украину. Это произойдет только тогда, когда любая боль, которую пытается причинить рашистский режим, будет возвращена россиянам. Боль побеждает, когда ее ощущают «правильные люди.

Страх перед тем, что это может означать для их «местечковых» интересов, — вот что всегда удерживало большинство союзников Украины от полной и безудержной поддержки. Отговорки о риске ядерной эскалации — это самооправдательная дымовая завеса, удобный способ заставить любого критика политики, призывающего к более жестким действиям, выглядеть безответственным.

Они откладывают краткосрочный риск страданий ради долгосрочной уверенности в гораздо большем. Точно так же, как последствия изменения климата будут ощущаться в основном тогда, когда сегодняшние лидеры уже не смогут нести ответственность, то же самое можно сказать и о геополитическом коллапсе.

С научной точки зрения, это простая проблема коллективных действий. Решение всегда заключается в обязательных институтах, которые не позволяют лидерам отказываться от своих обещаний.

В этом и заключается суть плана победы Зеленского: он представляет собой целостное изложение того, какие ресурсы необходимы для достижения справедливого и устойчивого конечного состояния. Западные бюрократы, привыкшие считать, что обо всем можно договориться, обречены его ненавидеть.

Просьба о предоставлении большего количества техники и возможности наносить удары вглубь территории рашистов — самая предсказуемая часть. То же самое можно сказать и о просьбе пригласить в НАТО, которая, как все теперь знают, на самом деле является лишь сигналом, а не серьезным обязательством. Если НАТО не может даже предложить простое бессрочное приглашение присоединиться к НАТО в будущем, Украина должна ожидать, что НАТО всегда будет откладывать членство или даже не сможет применить пресловутую Статью 5 значимым образом.

В конце концов, лидеры НАТО сделают выбор в пользу того, чтобы рассматривать сбивание прилетающих беспилотников и ракет — даже тех, которые пересекают территорию НАТО, — как потенциально эскалационный акт. Это безумие, приглашение Путину в какой-то момент начать настоящую внезапную атаку, но просто именно так мыслит современная элита национальной безопасности. Они — чиновники, служащие олигархам: решение проблем не входит в их ДНК, а вот вечное управление ими — да, потому что это гораздо выгоднее.

Естественно, план Зеленского предполагает хотя бы частичную воздушную защиту, что вполне разумно. Более широкий обмен данными в режиме реального времени — тоже разумная просьба. Если бы НАТО имело хоть какой-то смысл, его постоянные патрули AWACS уже пролетали бы над западной Украиной. Сенсоры НАТО уже непрерывно наблюдают за Россией, чтобы выявить потенциальные угрозы, и если они заметят данные, которые может использовать Украина, они должны незамедлительно их передать. Это уже происходит полускрытно, но Украина могла бы сделать гораздо больше для защиты своей инфраструктуры от ракетных ударов и ударов беспилотников с помощью радаров воздушного базирования, постоянно работающих на безопасном расстоянии от России или Беларуси.

Именно смелое видение Зеленским места Украины в Европе после войны заставляет меня на самом деле изумиться. Интеграция природных богатств Украины с Европой вполне естественна — именно так начинался прото-ЕС после Второй мировой войны. Но размещение союзниками на украинской территории надежного комплекса сдерживания — это уже серьезно. Это может означать только ракеты, но, скорее всего, потребуется персонал для их использования и обслуживания. Это означает, что любая попытка рашистов атаковать их рискует привести к жертвам, которые могут спровоцировать открытую войну с членами НАТО.

И еще один ключевой момент — самый захватывающий из всех, из-за которого чьи-то мозги в Вашингтоне чуть не взорвались: Зеленский предлагает, чтобы украинские солдаты заменили американцев в Европе после окончания боевых действий в Украине!

Если не знать, на что обращать внимание, и не помнить о том, что такая громкая речь была тщательно продумана, очень легко не заметить, как Зеленский только что жестко поиздевался над Байденом, Шольцем и всеми остальными западными лидерами. Зеленский намекает, что будущее европейской безопасности — такое, при котором более богатые страны, такие как Великобритания, Германия и Франция, вкладывают богатство и промышленный потенциал, а не «тела» в коллективную оборону Европы. Вместо старой поговорки о том, что НАТО держит Берлин под контролем, Вашингтон — поближе, а Москву подальше, задача сменится на то, чтобы держать Москву под контролем, Вашингтон подальше, а Берлин поближе.

Это блестяще, разумно и вполне осуществимо. Война способна разрушить иллюзии, и Украина борется за выживание — и Европа тоже. Изложение видения того, как будущее может быть лучше, часто имеет большее значение, чем удовлетворение жажды каждого бюрократа к деталям, которые позволят им смягчить влияние на их интересы любых потрясений.

Настало время, когда все люди, кричащие о свободе, демократии и западных ценностях, должны начать действовать или заткнуться навсегда. Выбирайте: умиротворение и кратковременный ложный мир перед гораздо более страшным падением или жесткий натиск, сейчас, пока зверь ослаблен, чтобы не пришлось приносить в жертву еще одно поколение во искупление ошибок старших.

Важно скептически относиться к правительству — и к новостям тоже. У каждого свои интересы и своя точка зрения. Я не сомневаюсь, что лидеры Украины совершали, совершают и будут совершать ошибки. Я очень сомневаюсь, что многие другие на их месте поступили бы лучше. Но бывают моменты, когда лидеры берут на себя обязательства в области государственной политики, которые по своей сути носят обязывающий характер. Зеленский, по сути, излагает две альтернативы: победа Украины или война, которая никогда не закончится.

Когда в 2022 году Зеленский заявил американцам, что ему нужны «боеприпасы, а не поездка», после приказа своим военным «нанести максимальные потери» при защите Украины, он создал реальность, которая явно отличалась от того, чего хотели многие самопровозглашенные друзья Украины за рубежом. Они предпочли определить «защиту Украины» как поставку небольшого противотанкового оружия, пока путинские орки входили в Ирпень и Бучу и истребляли их жителей. Это оружие помогло, но его было крайне недостаточно, и именно самопожертвование тысяч украинцев по-настоящему спасло страну.

Большинство из нас, живущих в олигархическом фарсе, который наши уважаемые первосвященники называют «западным миром», настолько привыкли к тому, что компромисс — это добродетель, что забыли о неотъемлемой неделимости безопасности. До тех пор пока московский режим руководствуется убеждением, что Украина является частью его империи, он будет продолжать пытаться поглотить страну и угрожать всем, кто настроен дружественно по отношению к ней. Рано или поздно эта ситуация перерастет в апокалиптическую войну, которой так боятся мировые лидеры.

Точно такая же империалистическая, колониальная логика в отношении «русского мира», которую Путин сделал явной внешней политикой своей мрачной империи, представляет собой прямую угрозу для США и конституционных прав всех американцев. Если он верит, как у него теперь есть все основания считать, что Аляска или даже часть Западного побережья принадлежит ему, то только готовность остальных американцев рискнуть ядерным апокалипсисом стоит на его пути.

И если разобраться, те же самые оправдания, связанные с боязнью эскалации и не позволяющие оказать Украине полную поддержку, в которой она нуждается и которой она заслуживает, вероятно, будут применены и к Калифорнии. Зачем богачам Нью-Йорка рисковать тем, что все их активы превратятся в радиоактивный пепел, если Путин «всего лишь» требует Западное побережье (на этот раз)?

Западные лидеры, не вставая на защиту Украины, говорят своим гражданам, что они подобны одноразовой посуде. Единственный надежный способ предотвратить ужасное будущее, в котором влиятельные люди будут распоряжаться остальными по своему усмотрению в условиях неофеодализма, — это вытеснение путинских войск из Украины. Это единственная задача так называемого западного мира на данный момент: все остальное — побочное шоу.

Боюсь сказать, но те, кто утверждает, что плану победы «не хватает деталей», что он «не содержит ничего нового», или является просто «списком требований», служат олигархам в Москве или Вашингтоне. В этой борьбе есть и всегда было три стороны: Москва, Вашингтон и Украина. И именно Украина сейчас сражается за всех нас, а не две другие стороны. Именно Украина борется за универсальные ценности, такие как свобода, демократия и самоопределение, — как украинцы и многие другие народы Восточной Европы сто лет назад, до того как их захлестнула нацистская и советская тирания.

К счастью, как и всегда в военное время, именно украинские военнослужащие, работающие в отделениях, взводах и ротах, имеют последнее слово в том, каким будет будущее. Большинство из них постоянно пытаются донести до мира, что они могут победить — им просто нужны проклятые ресурсы, которые сейчас простаивают за границей! Просьба о них, по сути, представляет собой комплексный план победы.

Неужели критики ожидают, что Украина представит график развертывания свежих бригад в следующем году? Грандиозного генерального плана по физическому освобождению всех территорий? Список всех военных объектов в России, которые будут атакованы, и предпочтительный порядок атак?

Залужный пытался совместно с партнерами по НАТО спланировать наступление с нуля в 2022 и 2023 годах. Это не сработало, главным образом потому, что постоянно находились отговорки, почему Украине не может быть предоставлено все, в чем она отчаянно нуждалась, — включая поддержку с воздуха. Но была и другая проблема: подтекст поддержки Украины в преддверии контрнаступления 2023 года сводился к тому, что это было главным. Украину готовили к проведению единственной, конкретной операции.

Москва предвидела это и подготовилась соответствующим образом. Хотя и ценой огромных затрат, она смогла противостоять небольшому количеству современных транспортных средств, которыми располагала Украина, лишив ее тактической мобильности. Поэтому Украине требовалось и по-прежнему требуется больше и лучше оснащенных формирований, способных восполнить неизбежные потери техники. И, конечно, лучшая подготовка и руководство, но это скорее вопрос организации.

А вы не можете планировать достаточно хорошо, чтобы быть хорошо организованными, если не знаете, сколько снаряжения вы получите. Кроме того, необходимо иметь достаточно современного оборудования, чтобы его можно было распределить по территории, а не концентрировать в нескольких подразделениях, поскольку его присутствие свидетельствует о намерении предпринять какие-то действия.

Зеленский выбрал этот момент для изложения того, что нужно Украине для победы в 2025 году не случайно: слишком много самопровозглашенных экспертов за рубежом и остальные болтуны — особенно на Западе — отвлеклись. Отчасти это связано с целенаправленными пропагандистскими усилиями Путина, направленными на то, чтобы вызвать этот эффект, но еще одна проблема — это чистой воды усталость. Но, возможно, главная проблема заключается в том, что многие на Западе не могут представить себе мир без России и знают, что она может очень легко пойти по пути СССР.

Одной из важнейших задач Зеленского на протяжении всей этой войны было поддержание нарратива, в который украинцы могли бы поверить, но который при этом сохранял бы независимость Украины во всех отношениях. До него прозападные лидеры Украины были в основном классическими лояльными олигархами, которые недостаточно сильно давили на своих союзников из-за желания сохранить выгодные зарубежные связи.

Именно в этом кроется причина эскалации усилий внутри Украины и за рубежом представить Зеленского коррумпированным, неумелым или простым торговцем. После 2014 года большая часть олигархов Украины предпочла быть в полном согласии с США, поэтому такие семьи, как Клинтоны и Байдены, так заинтересовались Украиной. Безусловно, у Зеленского есть свои олигархические связи — ни один политик не выживает без них, — но трудно представить, что у человека в его положении есть время, чтобы спокойно наслаждаться преимуществами… сейчас или, возможно, когда-либо. Многие рашисты будут ненавидеть его вечно.

Дискомфорт Вашингтона по поводу срединного пути Зеленского между полным принятием программы Запада по подчинению Украины и капитуляцией перед империей Путина был очевиден с самого начала его администрации. До войны его комедийные корни преувеличивались западными СМИ, что делало его эксцентричным второстепенным игроком в большом театре политических махинаций Трампа. После того как началась тотальная фаза войны и он прорвался сквозь шум, предложив нечто вроде Черчиллианского лидерства, которого жаждут многие на Западе, нарратив стал положительно льстивым — на какое-то время. Тон снова сменился, когда Украина доказала, что может реально победить, что заставило Путина агрессивно бряцать ядерным оружием в 2022 году.

Почему это произошло? Никакого заговора тут не требуется, хотя многие люди считают, что именно так и происходит. Журналисты и обозреватели просто сплотились вокруг общепринятой точки зрения, потому что так безопаснее, особенно в вопросах внешней политики — задашь неправильные вопросы, и тебя перестанут приглашать на брифинги и пресс-конференции.

Зеленский оказался глубоко проблемным для влиятельных лиц как в Вашингтоне, так и в Москве. Многие из тех, кто в последнее время преследует Зеленского, используют риторику, подозрительно похожую на ту, на которой всегда настаивали олигархи, обслуживавшие США до Зеленского. Политика, к сожалению, никогда не прекращается, даже когда на кону стоит выживание.

Это служит фоном для комментариев Зеленского о ядерном оружии на прошлой неделе. Для ясности: Зеленский не угрожал разработкой ядерного оружия. Он говорил в контексте выбора Украины вступить в НАТО, который, будучи ядерным альянсом, избавляет большинство членов от необходимости создавать ядерный арсенал. Тем не менее, поднимая эту тему, он намеренно напомнил миру, что Украина — как и Япония, Южная Корея, Германия, Саудовская Аравия, Швеция, Польша, Иран и множество других стран — может стать ядерной державой примерно через месяц.

Чтобы свести к минимуму распространение ядерного оружия и риск будущего обмена ядерными ударами, Украине необходимо дать возможность отразить нападение Путина. Прежде всего, оно стало возможным только потому, что союзники Украины купились на его ядерные угрозы, поэтому необходимо продемонстрировать, что эти угрозы в конечном итоге бесполезны. Это связано с необходимостью доказать, что военная агрессия больше не окупается, что границы служат какой-то ценной цели, а не просто разграничивают территорию различных мафиозных боссов.

Ядерное оружие получило мифологический, почти божественный статус, потому что это удобно тем лидерам, которые имеют к нему доступ. Нелепая теория «ядерного табу» — это, по сути, сомнительное чествование тех стран, которые уже обладают этой полумистической силой, способ предотвратить честные общественные дебаты о ее пользе и назначении.

Реальная причина, по которой страны, которые могли бы использовать ядерное оружие, предпочитают этого не делать, заключается в сочетании цены, наложенной за это, и отсутствия доказанного эффекта сдерживания. На протяжении многих поколений большинство стран делали вид, что ядерное оружие означает, что больше не будет завоевательных войн, потому что распространение ядерного оружия будет практически неостановимо, как только достаточное количество стран испугается вторжения. Во время холодной войны геополитика перешла в фазу относительного затишья: воспоминания о том, каким страшным может стать конфликт, сдерживали две уцелевшие глобальные империи, США и СССР, от выхода слишком далеко за пределы своих сфер влияния. Теперь война снова стала игрой для сильных дураков.

Заговорив о ядерном оружии, Зеленский поднял призрак возвращения к геополитике по старым правилам. Если одна страна не может доверять союзникам, которые встанут на ее сторону перед лицом вторжения, если безопасность рассматривается как разделимая — вся идея мирового сообщества, связанного общими правилами, ломается. В этом случае Украина и все остальные, кто может, станет ядерными державами — сначала тайно, чтобы сохранить неясность в надежде, что одно только это удержит от нападения. Но в конце концов они появятся у каждого диктатора и даже у нескольких крупных корпораций, и катастрофы будут неизбежны.

Выбор очевиден и должен быть сделан немедленно: верните Украину к победе над Россией, или целое множество людей будет жить в действительно ужасные времена. Не существует быстрых или легких путей выхода из хаоса, в котором оказался демократический мир. Потребуются инновации на местном уровне, подкрепленные международными структурами, которые могут взять хорошие идеи и расширить их масштабы, чтобы решить проблемы повсюду.

Первый шаг — дать фронтовикам то, что им нужно для борьбы и выживания. Сначала ресурсы, затем усовершенствованную доктрину и, наконец, более правильно обученный персонал. Если партнеры Украины поднимутся и внесут свою лепту, украинские солдаты найдут путь вперед. Таков План Победы. Таким он и должен быть.

Эндрю Таннер, New Voice

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