Россия ударила ракетами по жилым домам в Кривом Роге и Харькове 1 29.10.2024, 9:16

Погибли пять человек.

Поздно вечером 28 октября российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области Украины. В результате атаки был почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной городской застройке, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Есть погибший. Это 39-летний мужчина. Соболезнования родным», — написал Вилкул в телеграм-канале. По его данным, еще 12 человек получили ранения, трое из них находятся в операционных. В доме и расположенных рядом хозяйственных постройках возник пожар. Повреждения получили медицинское учреждение, газопровод и стоящие рядом машины, уточнил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Также поздно вечером 28 октября российская армия атаковала управляемыми авиационными бомбами центр Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным Нацполиции, пострадали девять человек, среди них полицейский. Повреждения получили медицинское учреждение и административное здание. После этого, уже в ночь на 29 октября, удар ракетой-гибридом «Гром-Е1» пришелся по частному сектору в Основянском районе: два дома были разрушены, а 19 были повреждены. Четыре человека погибли под завалами.

«В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как «Госпром». Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — отметил Терехов.

За день до этого российская армия обстреляла центр Херсона — два человека погибли, а еще трое, в том числе ребенок, получили ранения, сообщал глава областной военной администрации Александр Прокудин. Под ударом был и Харьков, где в результате атаки по трем районам города пострадал как минимум 21 человек, среди которых есть ребенок.

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