«Путин внедряет в оперативную игру бывшего агента КГБ Лукашенко» 3 29.10.2024, 9:23

4,136

Разыгрывается спектакль.

Telegram-канал «Беларуская выведка» представил свою версию того, почему Лукашенко все более нейтрально высказывается о войне в Украине. Речь идет об одном из самых эффективных инструментов работы всех спецслужб — внедрении:

— Все просто: Путин, как бывший оперативник КГБ, внедряет в длительную оперативную игру бывшего агента КГБ Лукашенко. Цель внедрения — создание переговорного процесса и организация переговорной площадки по разрешению войны в Украине. Путин и Лукашенко договорились совместно реализовать план, оперативный замысел которого сводится к созданию легкой фальшивой линии напряжения между Минском и Москвой, убеждения Запада и Украины в желании Лукашенко сохранить независимость от Кремля и его активном противодействии российской экспансии в Беларусь.

В итоге Кремль и Минск должны создать устойчивый имидж миротворца для Лукашенко, который единственный сможет усадить «двух своих братьев» за стол переговоров, добившись согласия и одобрения всех заинтересованных сторон на Западе и Востоке. Все последние и будущие громкие заявления Лукашенко будут четко соответствовать согласованной с Москвой линией: мы, как и Украина — независимы, мы хотим мира, и мы будем бороться за свой суверенитет и мир в регионе. Важно! Это лишь искусственная и согласованная совместная игра Путина и Лукашенко, направленная на вступление в переговоры. Лукашенко — инструмент Путина.

Суть. Мы неоднократно ранее сообщали о переговорной активности близкого круга диктатора на европейско/украинско/американском направлении. Для этого Алейник был снят с поста министра и выведен в тень, что позволило ему беспрерывно «путешествовать» по зарубежным наработанным контактом и стать мессенджером диктатора. С этой же целью Петкевич была возвращена из США для «отбеливания» Лукашенко и организации прямой межправительственной связи с наработанными за десятилетие контактами в США. Контакты с Украиной идут по линии ГУР и СБУ.

Операция «Зачос» (наше собственное шуточное название) вступила в активную фазу с уничтожением российских беспилотников, что полностью согласовано с Москвой. Далее разыгрывается шизофреническая дружба с Россией/ противостояние поглощению. Громкие заявления Лукашенко, освобождение политзаключенных, срочные выборы — часть плана.

Цель операции «Зачос» — внедрить Беларусь и лично Лукашенко в качестве посредника на глобальных переговорах. Наши источники сообщают, что данная операция согласована и негласно одобрена Китаем.

Острота и накал риторики Лукашенко будут расти в пользу его более нейтральной позиции в отношении войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com