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«Путин внедряет в оперативную игру бывшего агента КГБ Лукашенко»

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  • 29.10.2024, 9:23
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«Путин внедряет в оперативную игру бывшего агента КГБ Лукашенко»

Разыгрывается спектакль.

Telegram-канал «Беларуская выведка» представил свою версию того, почему Лукашенко все более нейтрально высказывается о войне в Украине. Речь идет об одном из самых эффективных инструментов работы всех спецслужб — внедрении:

— Все просто: Путин, как бывший оперативник КГБ, внедряет в длительную оперативную игру бывшего агента КГБ Лукашенко. Цель внедрения — создание переговорного процесса и организация переговорной площадки по разрешению войны в Украине. Путин и Лукашенко договорились совместно реализовать план, оперативный замысел которого сводится к созданию легкой фальшивой линии напряжения между Минском и Москвой, убеждения Запада и Украины в желании Лукашенко сохранить независимость от Кремля и его активном противодействии российской экспансии в Беларусь.

В итоге Кремль и Минск должны создать устойчивый имидж миротворца для Лукашенко, который единственный сможет усадить «двух своих братьев» за стол переговоров, добившись согласия и одобрения всех заинтересованных сторон на Западе и Востоке. Все последние и будущие громкие заявления Лукашенко будут четко соответствовать согласованной с Москвой линией: мы, как и Украина — независимы, мы хотим мира, и мы будем бороться за свой суверенитет и мир в регионе. Важно! Это лишь искусственная и согласованная совместная игра Путина и Лукашенко, направленная на вступление в переговоры. Лукашенко — инструмент Путина.

Суть. Мы неоднократно ранее сообщали о переговорной активности близкого круга диктатора на европейско/украинско/американском направлении. Для этого Алейник был снят с поста министра и выведен в тень, что позволило ему беспрерывно «путешествовать» по зарубежным наработанным контактом и стать мессенджером диктатора. С этой же целью Петкевич была возвращена из США для «отбеливания» Лукашенко и организации прямой межправительственной связи с наработанными за десятилетие контактами в США. Контакты с Украиной идут по линии ГУР и СБУ.

Операция «Зачос» (наше собственное шуточное название) вступила в активную фазу с уничтожением российских беспилотников, что полностью согласовано с Москвой. Далее разыгрывается шизофреническая дружба с Россией/ противостояние поглощению. Громкие заявления Лукашенко, освобождение политзаключенных, срочные выборы — часть плана.

Цель операции «Зачос» — внедрить Беларусь и лично Лукашенко в качестве посредника на глобальных переговорах. Наши источники сообщают, что данная операция согласована и негласно одобрена Китаем.

Острота и накал риторики Лукашенко будут расти в пользу его более нейтральной позиции в отношении войны.

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