Протестующие в Тбилиси жестко встретили премьера Венгрии Орбана
- 29.10.2024, 9:28
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Видеофакт.
Сторонники оппозиции освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
По его данным, инцидент произошел у гостиницы «Тбилиси Марриотт», которая находится на проспекте Руставели, где проходит митинг против итогов скандальных парламентских выборов.
Орбан вышел из гостиницы, направлялся к машине, когда в его адрес начали раздаваться свист и нецензурные слова.
Позже кортеж венгерского премьера в сопровождении охраны покинул территорию.