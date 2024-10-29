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Протестующие в Тбилиси жестко встретили премьера Венгрии Орбана

  • 29.10.2024, 9:28
  • 2,470
Протестующие в Тбилиси жестко встретили премьера Венгрии Орбана

Видеофакт.

Сторонники оппозиции освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По его данным, инцидент произошел у гостиницы «Тбилиси Марриотт», которая находится на проспекте Руставели, где проходит митинг против итогов скандальных парламентских выборов.

Орбан вышел из гостиницы, направлялся к машине, когда в его адрес начали раздаваться свист и нецензурные слова.

Позже кортеж венгерского премьера в сопровождении охраны покинул территорию.

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