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Две женщины против московского империализма

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  • Кирилл Набутов
  • 29.10.2024, 9:41
Две женщины против московского империализма

О борьбе за свободу.

Две женщины против московского империализма – вот что сейчас происходит в двух осколках бывшей империи: президент Майя Санду – в Молдове и президент Саломе Зурабишвили – в Грузии.

И там, и там сейчас выборы, и там, и там Москва старается помочь своим местным агентам раздавить всякое желание двух маленьких наций самим решать, как им жить и кого любить кроме Москвы. Москва говорит:

– Что же мы, зря когда-то их «братьями»называли? Зря, что ли, мы вино ихнее покупали и фрукты? Зря их учили коммунизм строить? Да из ихних краев даже два наших, московских, вождя произошли: Сталин – грузин, Брежнев в Молдавии партией командовал. А они все забыли, сучьи детии на запад смотрят, на проклято-гейскую Европу? Черта им лысого и швабру в зад, а не Европу! — вот как примерно думают в Москве.

И там, и там на Москву работают большие бабки парней, обогатившихся в России. Разница в том, что Иванишвили давно уже хозяин Грузии и сидит там в своем дворце, висящем над Тбилиси; а Шор, если появится в Молдове, то будет сидеть не во дворце, а в тюрьме, но деньги-то их работают. И вот две женщины восстают против покупки их стран империей. Признаюсь, что больше беспокоюсь за Грузию. Там танки русские стоят ближе, чем в одном дневном переходе от Тбилиси, это как пистолет у виска. Этими же танками иванишвиловцы пугают робких грузин: дескать, если не мы – будет вам, как в Украине. Смотрю на это с большой тревогой, все-таки я – на четверть грузин. Саломе Зурабишвили поднимает народ на митинг против украденных иванишвиловцами выборов.

Кирилл Набутов, Telegram

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